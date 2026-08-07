ETV Bharat / state

गढ़वा के जंगलों में पहुंचा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने बनाई क्यूआरटी

गढ़वा: झारखंड-छत्तीसगढ़ सड़क एनएच 343 पर इन दिनों हाथियों के झुंड को आसानी से विचरण करते हुए देखा जा सकता है. साथ ही रंका वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है. खुथवाटाड़ क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 343 से सटे जंगलों में लगभग 20 से 30 जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. हाथियों की गतिविधियां अब जंगलों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वे गांवों की सीमा तक पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल है.

ग्रामीणों ने खुद संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी

आलम यह है कि वन क्षेत्र से सटे गांवों के लोग, दिन रात दहशत के साये में जीवन व्यतीत कर रहे हैं. किसान अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 343 से गुजरने वाले राहगीर भी हाथियों की मौजूदगी की खबर मिलने पर सतर्क होकर यात्रा करने को मजबूर हैं. हाथियों के लगातार बढ़ते खतरे के बीच ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है. गांव के युवा रातभर मशाल जलाकर गांव की गलियों, खेतों और सीमावर्ती इलाकों में पहरा दे रहे हैं.

जानकारी देते हुए जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी (Etv Bharat)

वन विभाग की ओर से नहीं उठाए गए कदम: ग्रामीण