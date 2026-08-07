गढ़वा के जंगलों में पहुंचा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने बनाई क्यूआरटी
गढ़वा के रंका वन क्षेत्र में हाथियों के झुंड देखे जाने के बाद स्थानीय और राहगीरों में डर का माहौल है.
Published : August 7, 2026 at 6:40 PM IST
गढ़वा: झारखंड-छत्तीसगढ़ सड़क एनएच 343 पर इन दिनों हाथियों के झुंड को आसानी से विचरण करते हुए देखा जा सकता है. साथ ही रंका वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है. खुथवाटाड़ क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 343 से सटे जंगलों में लगभग 20 से 30 जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. हाथियों की गतिविधियां अब जंगलों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वे गांवों की सीमा तक पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल है.
ग्रामीणों ने खुद संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी
आलम यह है कि वन क्षेत्र से सटे गांवों के लोग, दिन रात दहशत के साये में जीवन व्यतीत कर रहे हैं. किसान अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 343 से गुजरने वाले राहगीर भी हाथियों की मौजूदगी की खबर मिलने पर सतर्क होकर यात्रा करने को मजबूर हैं. हाथियों के लगातार बढ़ते खतरे के बीच ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है. गांव के युवा रातभर मशाल जलाकर गांव की गलियों, खेतों और सीमावर्ती इलाकों में पहरा दे रहे हैं.
वन विभाग की ओर से नहीं उठाए गए कदम: ग्रामीण
ग्रामीणों की मानें तो हाथियों की समस्या कोई नई नहीं है. सालों से वन क्षेत्र के आसपास बसे गांव इस संकट का सामना कर रहे हैं. उनका आरोप है कि वन विभाग की ओर से केवल आश्वासन दिया जाता है लेकिन स्थाई समाधान की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए.
बनाई गई है क्यूआरटी: जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी
इस संबंध में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी एबिन बेनी अब्राहम ने बताया कि रंका के खुथुवा मोड़ सहित कई गांव में हाथियों के झुंड को देखा गया है, जिसे लेकर वन विभाग की क्यूआरटी बनाई गई है. इसके साथ ही ग्रामीणों से वन विभाग अपील कर रहा है कि जहां भी हाथियों का झुंड दिखे, वन विभाग को तुरंत सूचित करें और सतर्क रहें.
ये भी पढ़ें- महुआ चुनने गये ग्रामीण को जंगली हाथियों ने कुचला, अस्पताल में हुई मौत
इंसानों और जंगली हाथियों के बीच संघर्ष, अब तक 10 लोगों और 5 हाथियों की मौत