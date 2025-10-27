ETV Bharat / state

गुमला के आदर गांव में घुसा जंगली हाथी, कई दुकान क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में दहशत

गुमला जिले के आदर गांव में एक जंगली हाथी के घुस जाने से ग्रामीण घबराए हुए हैं.

ELEPHANT ENTERS VILLAGE
जंगली हाथी को देख भड़के ग्रामीण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 2:50 PM IST

गुमला: जिले के घाघरा प्रखंड के आदर गांव में सोमवार सुबह एक विशालकाय जंगली हाथी घुस गया. जंगली हाथी को देख ग्रामीण दहशत में है. इस दौरान जंगली हाथी ने कई दुकानों के शटर को नुकसान पहुंचाया. इसके साथ ही बीज भंडार में रखे धान बीज को जंगली हाथी ने अपनी खुराक बनाया.

जंगली हाथी की आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकले. इसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर हाथी के सामने शोर मचाकर उसे भगाने का प्रयास किया. हाथी आदर गांव स्थित हाई स्कूल के टोंगरी के समीप अपना डेरा जमाए हुए हैं. गांव में घुसे जंगली हाथी की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी. जिसके बाद वन कर्मी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं.

वन कर्मियों की ओर से हाथी को भगाने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही लोगों को हाथी से दूर रहने और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की जा रही है. जंगली हाथी के गांव में देखे जाने की खबर आग की तरह फैल गई है. हाथी की वजह से लोगों में डर का माहौल है.

संभवतः बेतला की ओर से यह जंगली हाथी आया होगा. सुरक्षित क्षेत्र में भेजने के लिए लगातार टीम द्वारा रैकी की जा रही है. लोगों से अपील है कि छेड़छाड़ नहीं करें और भीड़ भी दूर रहे. इसके साथ ही क्षतिग्रस्त दुकानों के मालिकों को कागजी प्रक्रिया के बाद मुआवजा दिया जाएगा: - मोहम्मद बेलाल अहमद, पदाधिकारी, वन प्रमंडल

