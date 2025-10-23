ETV Bharat / state

कोडरमा में फिर दिखा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत

कोडरमा: जिला में एक बार फिर हाथियों का झुंड देखा गया है. हाथियों के दस्तक ने एक बार फिर ग्रामीणों में भय पैदा कर दी है. बता दें कि 4 माह पहले हाथियों के झुंड ने कोडरमा के जयनगर व मरकच्चो प्रखंड के विभिन्न गांवों में जमकर उत्पात मचाया था.

हाथियों के झुंड ने किसानों के फसलों के साथ साथ कई गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए थे. साथ ही आधे दर्जन लोगों की जान भी ले ली थी. एक समय ऐसा था जब शाम को या दिन में लोग जंगलों की ओर अपने मवेशी चराने जाने से डरते थे. करीब 4 महीने तक हाथियों के उत्पात मचाने के बाद वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से हाथियों के झुंड को कोडरमा के इलाकों से भगाने में सफलता पाई. एकबार फिर जयनगर के गांवों में हाथियों का झुंड को देखा गया है. जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत है.

कोडरमा में हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण (ETV Bharat)

कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित गड़गी गांव के आसपास करीब 40 हाथियों के एक झुंड को विचरण करते देखे गये हैं. हाथियों के झुंड को देखते ही इसकी खबर आस-पास के इलाके में आग की तरह फैल गयी है और हाथियों के झुंड की खबर सुन ग्रामीण भयभीत हो गए हैं