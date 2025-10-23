कोडरमा में फिर दिखा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत
चार महीना पहले जंगली हाथियों ने कोडरमा में तबाही मचाई थी. जिला में फिर से हाथियों का झुंड दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है.
Published : October 23, 2025 at 9:30 PM IST
कोडरमा: जिला में एक बार फिर हाथियों का झुंड देखा गया है. हाथियों के दस्तक ने एक बार फिर ग्रामीणों में भय पैदा कर दी है. बता दें कि 4 माह पहले हाथियों के झुंड ने कोडरमा के जयनगर व मरकच्चो प्रखंड के विभिन्न गांवों में जमकर उत्पात मचाया था.
हाथियों के झुंड ने किसानों के फसलों के साथ साथ कई गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए थे. साथ ही आधे दर्जन लोगों की जान भी ले ली थी. एक समय ऐसा था जब शाम को या दिन में लोग जंगलों की ओर अपने मवेशी चराने जाने से डरते थे. करीब 4 महीने तक हाथियों के उत्पात मचाने के बाद वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से हाथियों के झुंड को कोडरमा के इलाकों से भगाने में सफलता पाई. एकबार फिर जयनगर के गांवों में हाथियों का झुंड को देखा गया है. जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत है.
कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित गड़गी गांव के आसपास करीब 40 हाथियों के एक झुंड को विचरण करते देखे गये हैं. हाथियों के झुंड को देखते ही इसकी खबर आस-पास के इलाके में आग की तरह फैल गयी है और हाथियों के झुंड की खबर सुन ग्रामीण भयभीत हो गए हैं
ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है. वहीं वन विभाग के पहुंचने तक ग्रामीणों द्वारा आग जलाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया गया. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के झुंड को उक्त क्षेत्र से खदेड़ने में जुट गई.
बता दें कि धान की फसल तैयार हो चुकी है और अब उसके कटाई का समय आ चुका है. ऐसे में किसानों को यह भय है कि हाथियों का झुंड कहीं उनके फसल को नष्ट न कर दे. वन विभाग के रेंजर रविन्द्र कुमार ने बताया कि हाथियों के भागने का प्रयास किया जा रहा हैं और हाथी रात में अपने स्थान बदलते हैं. इसलिए रात को आग और पटाखे के द्वारा हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा जाएगा.
