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धनबाद में रेलवे की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, पहले पुनर्वास फिर हटाने की मांग!

धनबाद में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान ( Etv Bharat )

धनबादः शहर के बरमसिया पुल के समीप रेलवे की जमीन पर बने 100 से अधिक कच्चे मकानों को हटाने के लिए सोमवार को रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. बुलडोजर और प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचते ही वहां रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया. विरोध बढ़ता देख कुछ देर के लिए अभियान रोकना पड़ा.

वैकल्पिक आवास की गुहार

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं और करीब 100 से अधिक परिवारों का आशियाना यहीं है. उनका आरोप है कि मानसून के बीच अचानक नोटिस जारी कर तुरंत मकान तोड़ने की कार्रवाई करना उचित नहीं है.

स्थानीय निवासी और राष्ट्रीय जनता दल नेता के बयान (Etv Bharat)

लोगों का कहना है कि यदि रेलवे प्रशासन को जमीन खाली करानी है तो पहले सभी प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास या पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. इसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए. लोगों का कहना है कि बिना पुनर्वास के उनके सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

पार्टी नेताओं ने जिला प्रशासन से की बात