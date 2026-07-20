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धनबाद में रेलवे की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, पहले पुनर्वास फिर हटाने की मांग!

धनबाद में बरमसिया पुल के पास रेलवे की जमीन पर बने कच्चे घरों को गिराने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है.

BULLDOZER ACTION IN DHANBAD
धनबाद में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 9:47 PM IST

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धनबादः शहर के बरमसिया पुल के समीप रेलवे की जमीन पर बने 100 से अधिक कच्चे मकानों को हटाने के लिए सोमवार को रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. बुलडोजर और प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचते ही वहां रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया. विरोध बढ़ता देख कुछ देर के लिए अभियान रोकना पड़ा.

वैकल्पिक आवास की गुहार

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं और करीब 100 से अधिक परिवारों का आशियाना यहीं है. उनका आरोप है कि मानसून के बीच अचानक नोटिस जारी कर तुरंत मकान तोड़ने की कार्रवाई करना उचित नहीं है.

स्थानीय निवासी और राष्ट्रीय जनता दल नेता के बयान (Etv Bharat)

लोगों का कहना है कि यदि रेलवे प्रशासन को जमीन खाली करानी है तो पहले सभी प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास या पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. इसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए. लोगों का कहना है कि बिना पुनर्वास के उनके सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

पार्टी नेताओं ने जिला प्रशासन से की बात

इधर, राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस मामले में प्रभावित परिवारों का समर्थन किया है. पार्टी नेताओं ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उपायुक्त से फोन पर बातचीत की. नेताओं ने बारिश के मौसम को देखते हुए फिलहाल मकानों को नहीं तोड़ने तथा विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए पहले रहने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.

उनका कहना है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रशासन को ऐसा समाधान निकालना चाहिए, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हो और गरीब परिवारों को भी बिना पुनर्वास के बेघर न होना पड़े. फिलहाल प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है.

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