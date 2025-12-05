ETV Bharat / state

बैकुंठपुर में रेत खदान को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, कहा- पूरा रेत ले जाएंगे तो हम कैसे घर बनाएंगे

ग्राम पंचायत चिरमी के ग्रामीणों ने रेत खदान टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया और उसे रद्द करने की मांग की.

बैकुंठपुर रेत खदान का विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 10:20 AM IST

कोरिया: बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरमी में रेत खदान टेंडर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. ग्राम पंचायत चिरमी के सरपंच के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और रेत खदान का टेंडर रद्द करने की मांग की.

रेत खदान का विरोध

सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है कि चिरमी गेज नदी रेत खदान का टेंडर ग्राम पंचायत की जानकारी और सहमति के बिना बाहरी निजी एजेंसी को दे दिया गया है. इस बात की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, जिसके बाद ग्रामीणों के बीच नाराजगी बढ़ गई है.

कोरिया कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के टेंडर जारी करने का आरोप

सरपंच सहित पूरे पंचायत के पंच और ग्रामीणों ने मिलकर टेंडर प्रक्रिया का विरोध शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि पंचायत को पूरी तरह दरकिनार कर निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है. ग्राम पंचायत चिरमी ने जिले के खनिज अधिकारी से मांग की है कि मौजूदा टेंडर को तत्काल निरस्त किया जाए और रेत खदान का संचालन अधिकार ग्राम पंचायत चिरमी को ही सौंपा जाए.

रेत खदान को ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों ने ये भी कहा कि स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार ग्राम पंचायत और ग्रामीणों का है. इसलिए टेंडर एजेंसी का चयन भी पंचायत को ही करना चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि रेत खदान का टेंडर रद्द किया जाए और ग्राम पंचायत को इसका संचालन अधिकार दिया जाए.

नदी का बालू हमें नहीं देना है. हमारे बच्चे घर बनाएंगे तो कहां से रेत लाएंगे. ठेकेदार पूरा रेत ले जाएगा तो हमको कहां से मिलेगा- श्यामकाली, ग्रामीण

रेत की ठेकेदारी निरस्त करने की मांग कर रहे हैं- बेलमती, उपसरपंच

ग्रामीणों को राजनीतिक समर्थन

गोंडवाना पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह टेकाम ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है. ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना रेत खदान की टेंडर प्रक्रिया जारी नहीं किया जा सकता.

ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

तहसीलदार एमपी यादव ने कहा कि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें रेत खदान का टेंडर प्रक्रिया के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. गांव वालों को बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया शासन की तरफ से ऑनलाइन नीलामी हुई है. जिसमें ग्राम पंचायत की भी सहमति है. ग्रामीणों ने खनिज अधिकारी और कलेक्टर ने नाम ज्ञापन सौंपा है. जिसे उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा.

