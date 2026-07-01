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जीना दूभर न हो...खारी नदी से लीज निरस्त करे सरकार, भूख हड़ताल पर ग्रामीण, महिलाएं भी मुखर

इनको पूरे गांव के महिला-पुरुषों व युवाओं का सहयोग मिल रहा है. अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पांच युवाओं रामगोपाल जाट, सत्य प्रकाश खेतावत, भंवरलाल गोर, राजेंद्र शर्मा व राजेश कायत की लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिससे ग्रामीणों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों की मांग है कि इस एलओआई (लीज) को निरस्त किया जाए. जब तक एलओआई निरस्त नहीं की जाती है, तब तक यह आमरण अनशन जारी रहेगा.

भीलवाड़ा: भीलवाड़ा व ब्यावर जिले की सरहद से गुजरने वाली खारी नदी से राज्य सरकार ने बजरी खनन को लेकर एलओआई (लीज) जारी की है. इसके बाद खारी नदी के तलहटी क्षेत्र में स्थित भीलवाड़ा जिले के कानिया, खारी का लांबा, मुरायला, पार्टियों का खेड़ा व गिरवर के साथ ही ब्यावर जिले के सबसे बड़े जालिया द्वितीय, आसन, सूतीखेड़ा गांव के लोगों में भारी आक्रोश है. ग्रामीण जालिया द्वितीय अस्पताल के पास 26 जून से 5 युवा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

नदी क्षेत्र के गांव हैं पशुपालन व खेती पर आधारित : भीलवाड़ा व ब्यावर जिले की सरहद से जहां-जहां खारी नदी गुजरती है, वहां-वहां के तलहटी (कोने) के गांव वाले खेती किसानी के साथ ही पशुपालन पर ही निर्भर हैं. पूर्व में भी भूमिगत जल स्त्रोत में पानी नहीं होने से पेयजल के साथ ही सिंचाई के पानी की भारी किल्लत रही थी और खेती किसानी बिल्कुल बंद हो गई थी. इसके कारण ग्रामीणों को मजबूरी में अन्यत्र रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा था. ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि शासन व प्रशासन खारी नदी से जारी एलओआई को निरस्त करें नहीं तो गांव का जीना भी दुभर हो जाएगा.

न्यायालय की लेंगे शरण : आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण रामगोपाल जाट ने कहा कि नदी क्षेत्र के गांव खेती किसानी पर आश्रित हैं. पिछले दो वर्ष से बारिश हो रही है, इसीलिए यहां पेयजल की कुछ दिक्कत कम है, लेकिन अगर बजरी खनन होता है और नदी में बजरी नहीं रहने से पानी का रिसाव नहीं होगा तो यहां वाटर लेवल धीरे-धीरे गिरता जाएगा. पानी की भारी किल्लत हो जाएगी. उन्होंने शासन और प्रशासन पर ग्रामीणों की बात पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मजबूरी में अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा. जल्द हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम न्यायालय की शरण लेंगे.

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महिलाएं भी हुई मुखर : धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही हैं. महिलाओं ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि पानी की किल्लत के समय महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है. महिलाओं को ही घर में रसोई और कपड़े धोने के लिए सिर पर पानी लाना पड़ता है. ऐसे में अगर नदी में बजरी नहीं रहेगी तो पानी की भारी किल्लत हो जाएगी. प्रदेश की सरकार महिला हितैषी होने की बात करती है तो हम महिलाओं की भी सरकार को पीड़ा सुननी चाहिए.

नेताओं का भी साथ : खारी नदी के तट पर चल रहे आमरण अनशन में नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, भंवर सिंह पलाड़ा के पुत्र शिवराज सिंह पलाड़ा व अभिषेक सिंह ने ग्रामीणों की पीड़ा सुनने के बाद समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग न्यायोचित है उनकी पीड़ा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए.