रुद्रप्रयाग में बुजुर्गों ने किया श्रमदान, मोटर मार्ग के निर्माण को पूरा करने में जुटे ग्रामीण

रुद्रप्रयाग: कई महीनों से बंद पड़े मोटरमार्ग निर्माण कार्य से निराश होकर तरसाली गांव के ग्रामीणों ने अब स्वयं श्रमदान के जरिए सड़क निर्माण का बीड़ा उठा लिया है. बुजुर्गों से लेकर युवा तक कुदाल-फावड़ा लेकर सड़क निर्माण स्थल पर पहुंच गए हैं.

केदारघाटी के तरसाली गांव के लिए वर्ष 2021 में 3 किमी मोटरमार्ग की स्वीकृति मिली थी. इसके तहत फाटा के समीप केदारनाथ हाईवे से गांव तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ. ठेकेदार द्वारा लगभग 2 किमी मोटरमार्ग का निर्माण कर लिया गया, लेकिन विगत मार्च माह से शेष 1 किमी सड़क का कार्य पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है.

ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद ग्रामीणों ने स्वयं ही श्रमदान कर सड़क निर्माण करने का निर्णय लिया.

लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अंतर्गत आने वाली इस सड़क के अधूरे रहने से गांव को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि मोटरमार्ग न होने के कारण गांव से लगातार पलायन बढ़ रहा है. जंगली रास्ता होने से जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है.