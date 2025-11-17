उत्तरकाशी के स्यूणा गांव की हकीकत! भागीरथी नदी पर खुद ही वैकल्पिक पुलिया निर्माण में जुटी महिलाएं
उत्तरकाशी में स्यूणा के ग्रामीणों ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है. खुद ही महिलाएं अस्थायी पुलिया के निर्माण में जुट गई हैं.
उत्तरकाशी: सूबे के दूरस्थ इलाकों में क्या ही विकास पहुंच पाता होगा, जब उत्तरकाशी जिला मुख्यालय सटे स्यूणा गांव तक एक अदद पुल ही नहीं बन पाया. स्यूणा गांव के लिए आज तक पुल निर्माण न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं, ग्रामीण जब भागीरथी का जलस्तर कम हो जाता है तो खुद ही अस्थाई वैकल्पिक पुलिया का निर्माण करते हैं.
भागीरथी नदी का जलस्तर कम होते ही वैकल्पिक पुलिया का निर्माण शुरू: एक बार फिर से स्यूणा गांव की महिलाओं ने भागीरथी नदी का जलस्तर कम होते ही वैकल्पिक पुलिया का निर्माण शुरू कर दिया है. गांव के लिए पुल न बनने के कारण हर साल भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. पैदल मार्ग नदी में डूबने के बाद उन्हें जर्जर हो चुकी ट्रॉली से आवाजाही करनी पड़ती है, जो काफी जोखिम भरा रहता है.
क्या बोलीं महिलाएं? स्यूणा गांव की अंजू देवी, अर्चना, रजनी, सुनीता, संगीता, वंदना, आरती ने बताया कि उनका गांव जिला मुख्यालय से महज चार किमी की दूरी पर स्थित है, लेकिन उनको आज तक पुल नसीब नहीं हो पाया है. सड़क से जोड़ने के लिए आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है. हालांकि, प्रशासन की ओर से एक ट्रॉली भागीरथी नदी के ऊपर लगाई है, लेकिन उस पर आवाजाही में खतरा बना रहता है. क्योंकि, उसकी रस्सियों को हाथ से खींचना पड़ता है.
वहीं, पैदल मार्ग भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण डूब जाता है. हालांकि, सर्दियों में वो मार्ग अपनी पुरानी स्थिति पर आ जाता है, लेकिन उसकी दूरी ज्यादा होने के कारण ग्रामीण हर साल भागीरथी नदी के बीच में वैकल्पिक पुल का निर्माण कर कुछ महीने तक आवाजाही करते हैं. उनका कहना है कि पुल के निर्माण की मांग को लेकर पूर्व में ग्रामीण गंगोत्री हाईवे जाम करने के साथ ही कई आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
इसलिए इस साल भी भागीरथी नदी का जलस्तर कम होते ही बीती शुक्रवार से स्यूणा गांव की महिलाओं ने श्रमदान कर वैकल्पिक पुलिया का निर्माण शुरू कर दिया है. इसमें गूंज संस्था की ओर से भी उनका सहयोग किया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अब यह उनकी नियति बन गई है, लेकिन शासन-प्रशासन को उनकी परेशानी नजर नहीं आ रही है.
"स्यूणा गांव के लिए पुल स्वीकृत है, लेकिन उसका एलाइमेंट बीआरओ के ऑल वेदर रोड परियोजना के सर्वे के बीच में आने के कारण अभी लंबित पड़ा हुआ है."- स्वराज चौहान, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी
