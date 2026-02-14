ETV Bharat / state

उत्तरकाशी: सड़क और पुल के इंतजार में सेवा और ढुंग के ग्रामीण, जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने पर मजबूर

उत्तरकाशी के सेवा और ढुंग के ग्रामीण सड़क और पुल की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही.

Uttarkashi
सड़क और पुल के इंतजार में सेवा और ढुंग के ग्रामीण (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 14, 2026 at 3:22 PM IST

5 Min Read
उत्तरकाशी: जिले के मोरी ब्लॉक का सेवा गांव सड़क समेत अन्य सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश पर निर्भर है. स्थिति ये है कि गांव से कुछ दूरी पर हिमाचल प्रदेश की सीमा शुरू होती है. जहां तक सड़क पहुंच चुकी है. लेकिन उत्तराखंड की ओर से सालों बाद भी सड़क का निर्माण अधर में लटका हुआ है. इस कारण ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं समेत सेब की तैयार फसल भी हिमाचल प्रदेश के जरिए देशभर की मंडियों तक पहुंचाते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पड़ोसी राज्य ने उनके पड़ोसी गांव डोडरा क्वार तक सड़क पहुंचा दी है. लेकिन इनके लिए सड़क सपना बनकर रह गया है.

सेवा गांव की प्रधान कमला देवी, जगदीप फौजियान और प्रवीण फौजियान ने बताया कि आज भी उनके गांव के ग्रामीणों को अपने घर तक पहुंचने के लिए करीब 12 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है. स्थिति इतनी दयनीय है कि बरसात के दौरान उनके गांव के पैदल मार्ग भी जगह-जगह क्षतिग्रस्त हैं. खड़ी पहाड़ियों पर इन क्षतिग्रस्त रास्तों पर हर दिन लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हैं. स्थिति यह है कि अगर पैर फिसला तो सीधा गहरी खाई में गिरने का भय बना रहता है. उनके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश की ओर से डोडरा क्वार तक सड़क पहुंचा दी गई है.

रुणाटा नाले में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग से आवाजाही करते ग्रामीण (PHOTO-ETV Bharat)

मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचाई बात: ग्रामीण अपने सेब और नगदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए उनकी सड़क का प्रयोग करते हैं. लेकिन शीतकाल में चागंशील में बर्फबारी के कारण डोडारा क्वार की सड़क भी बंद हो जाती है. उस दौरान हिमाचल प्रदेश की इस क्षेत्र की बड़ी आबादी भी सेवा गांव से ही आवाजाही करने को मजबूर होती है. सड़क के लिए मुख्यमंत्री स्तर तक बात पहुंचाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मोबाइल नेटवर्क के लिए भी हिमाचल प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है. फौजियान का कहना है कि सेवा गांव और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था. उस दौरान भी ग्रामीण अपने सेब मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए.

पिता ने मासूम को गोद में उठाकर तय किया रास्ता: सोशल मीडिया में भी सेवा गांव के एक ग्रामीण का वीडियो प्रसारित हो रहा है. जिसमें वह अपने मासूम बच्चे को गोद में उठाकर रुणाटा नाले में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग से आवाजाही करता नजर आ रहा है. यह वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने वाले हिमाचल के डोडरा क्वार निवासी दीपक चौहान का कहना है कि सेवा गांव के ग्रामीण हर दिन मुसीबितों का सामना करते हैं. शीतकाल में चांगसील से होकर आने वाली सड़क बर्फ से बंद हो जाती है. धौला से सेवा तक सड़क बनती है तो डोडरा क्वार क्षेत्र से लोगों को लाभ मिलेगा.

सेवा गांव के लिए करीब 15 किमी सड़क का सर्वे किया गया है. इसके निर्माण को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) फोर्थ फेज में रखा गया है. जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी.
-सुभाष दौरियाल, एई, पीएमजीएसवाई-

जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों की आवाजाही: उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिरी के अनूसूचित जाति बाहुल्य गांव ढुंग में आपदा में बहे पुल का निर्माण न होने के कारण ग्रामीण लकड़ी के फट्टे बिछाकर जान जोखिम में डालकर आवाजाही रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि लकड़ी के फट्टे के पुल से हमेशा हादसा का डर बना रहता है. सबसे ज्यादा ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं. इसके अलावा गांव की पेयजल लाइनों के साथ सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त है. लेकिन उनके समाधान के लिए जिला प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है.

लकड़ी के फट्टे बिछाकर अस्थाई पुलिया बनाकर ग्रामीणों की आवाजाही (PHOTO-ETV Bharat)

सिरी ग्राम पंचायत के ढुंग गांव के शांतिलाल, सुरेंद्र लाल, बैशाखू लाल आदि का कहना है कि उनके गांव में अनूसूचित जाति के 60 परिवार निवास करते हैं. यह लोग गत वर्ष आई आपदा के बाद से भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं. वर्ष 2024 में गांव के समीप से बहने वाली नदी में बाढ़ आने के कारण गांव के पैदल मार्ग समेत पुल आदि क्षतिग्रस्त हो गए थे. इसके साथ ही पाईपलाइन और सिंचाई नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गए थे.

पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त: गांव को जोड़ने वाला मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. उससे हर दिन ग्रामीण और स्कूली बच्चे आवाजाही करते हैं. जब प्रशासन की ओर से सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद ग्रामीणों ने स्वयं ही वहां पर लकड़ी के फट्टे बिछाकर अस्थाई पुलिया बनाकर आवाजाही शुरू करवाई. लेकिन उस आवाजाही में खतरा बना रहता है. साथ ही पैदल मार्गों की स्थिति भी खराब बनी हुई है. शांतिलाल ने बताया कि पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों ने स्वयं ही आपूर्ति पूरी करने के लिए अस्थाई व्यवस्था की.

इस संबंध में ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात कर आपदा प्रभावित गांव में सुरक्षात्मक और अन्य कार्य करने की मांग की है. वहीं, डीएम प्रशांत आर्य ने ग्रामीणों को जल्द ही समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया.

