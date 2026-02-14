ETV Bharat / state

उत्तरकाशी: सड़क और पुल के इंतजार में सेवा और ढुंग के ग्रामीण, जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने पर मजबूर

उत्तरकाशी: जिले के मोरी ब्लॉक का सेवा गांव सड़क समेत अन्य सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश पर निर्भर है. स्थिति ये है कि गांव से कुछ दूरी पर हिमाचल प्रदेश की सीमा शुरू होती है. जहां तक सड़क पहुंच चुकी है. लेकिन उत्तराखंड की ओर से सालों बाद भी सड़क का निर्माण अधर में लटका हुआ है. इस कारण ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं समेत सेब की तैयार फसल भी हिमाचल प्रदेश के जरिए देशभर की मंडियों तक पहुंचाते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पड़ोसी राज्य ने उनके पड़ोसी गांव डोडरा क्वार तक सड़क पहुंचा दी है. लेकिन इनके लिए सड़क सपना बनकर रह गया है.

सेवा गांव की प्रधान कमला देवी, जगदीप फौजियान और प्रवीण फौजियान ने बताया कि आज भी उनके गांव के ग्रामीणों को अपने घर तक पहुंचने के लिए करीब 12 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है. स्थिति इतनी दयनीय है कि बरसात के दौरान उनके गांव के पैदल मार्ग भी जगह-जगह क्षतिग्रस्त हैं. खड़ी पहाड़ियों पर इन क्षतिग्रस्त रास्तों पर हर दिन लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हैं. स्थिति यह है कि अगर पैर फिसला तो सीधा गहरी खाई में गिरने का भय बना रहता है. उनके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश की ओर से डोडरा क्वार तक सड़क पहुंचा दी गई है.

रुणाटा नाले में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग से आवाजाही करते ग्रामीण (PHOTO-ETV Bharat)

मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचाई बात: ग्रामीण अपने सेब और नगदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए उनकी सड़क का प्रयोग करते हैं. लेकिन शीतकाल में चागंशील में बर्फबारी के कारण डोडारा क्वार की सड़क भी बंद हो जाती है. उस दौरान हिमाचल प्रदेश की इस क्षेत्र की बड़ी आबादी भी सेवा गांव से ही आवाजाही करने को मजबूर होती है. सड़क के लिए मुख्यमंत्री स्तर तक बात पहुंचाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मोबाइल नेटवर्क के लिए भी हिमाचल प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है. फौजियान का कहना है कि सेवा गांव और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था. उस दौरान भी ग्रामीण अपने सेब मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए.

पिता ने मासूम को गोद में उठाकर तय किया रास्ता: सोशल मीडिया में भी सेवा गांव के एक ग्रामीण का वीडियो प्रसारित हो रहा है. जिसमें वह अपने मासूम बच्चे को गोद में उठाकर रुणाटा नाले में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग से आवाजाही करता नजर आ रहा है. यह वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने वाले हिमाचल के डोडरा क्वार निवासी दीपक चौहान का कहना है कि सेवा गांव के ग्रामीण हर दिन मुसीबितों का सामना करते हैं. शीतकाल में चांगसील से होकर आने वाली सड़क बर्फ से बंद हो जाती है. धौला से सेवा तक सड़क बनती है तो डोडरा क्वार क्षेत्र से लोगों को लाभ मिलेगा.