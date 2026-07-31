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सड़क को लेकर बीजेपी विधायक से ग्रामीणों की नोकझोंक, MLA ने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा...देखें वीडियो

सड़क को लेकर विधायक से ग्रामीणों की नोकझोंक: सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सेलाकुई राजा रोड स्थित दिव्य कुंज गर्ल्स हॉस्टल के पास स्वास्तिक एन्क्लेव, शिवालिक एन्क्लेव और श्रीराम पुरम क्षेत्र की प्रस्तावित सड़क को लेकर सड़क निर्माण की मांग को लेकर UKD नेता निरंजन चौहान की अगुवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण विधायक सहदेव पुंडीर के आवास पहुंचे. वहां पहुंचकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए.

विकासनगर: सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहदेव पुंडीर के आवास पर सड़क की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठ गए. इसके बाद सड़क को लेकर विधायक और ग्रामीणों के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली. वाद-विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक ने कह दिया अगर यूकेडी नेता के आरोप सही निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा. बाद में विधायक के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ.

यूकेडी नेता के नेतृत्व में विधायक आवास पहुंचे थे ग्रामीण: विधायक के आवास पर पहुंचते ही माहौल गर्मा गया. ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर विधायक से जवाब मांगा. इस पर विधायक और मौजूद लोगों के बीच तीखी बहस हो गई. इस दौरान विधायक सहदेव पुंडीर ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके द्वारा किसी भी सड़क की संस्तुति नहीं रोकी गई है. उन्होंने कहा कि UKD के नेता इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं.

यूकेडी नेता ने विधायक पर लगाए लापरवाही के आरोप: वहीं UKD नेता निरंजन चौहान ने सहसपुर विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा डीपीआर और लागत अनुमान पहले ही तैयार किया जा चुका है. लेकिन विधायक की संस्तुति न मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा. उन्होंने कहा कि जनता वर्षों से सड़क की मांग कर रही है और जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.

विधायक सहदेव ने लापरवाही के आरोपों को नकारा: विधायक सहदेव पुंडीर ने कहा कि के उन्होंने स्वयं इस सड़क के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए विभाग को पत्र भेजा है. जैसे ही शासन से स्वीकृति मिलेगी, सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा सीट काफी बड़ी है. विधायक निधि से कई छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है. इस सड़क के साथ-साथ अनेक मार्गो की स्वीकृति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजे गए हैं. मेरी भी प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी कहा कि हमने कई सड़कें बनवाई हैं. मैं जनता के बीच का सेवक हूं. मैं जनता के बीच काम करता हूं. बजट मिलते ही काम किया जाएगा.

बीजेपी विधायक ने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा: UKD नेता के आरोपों पर बीजेपी विधायक भड़क गए. उन्होंने कहा कि वो खुद सड़क को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने यूकेडी नेता से कहा कि अगर उनके आरोप सही निकले तो वो इस्तीफा दे देंगे. इस दौरान यूकेडी नेता के साथ आए ग्रामीण माहौल को शांत करते दिखे.

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