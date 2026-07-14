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फिर सुर्खियों में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट, ग्रामीण ने लगाया धोखाधड़ी कर जमीन बेचने का आरोप, पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग

गैरसैंण: भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला पूर्व में सामने आने के बाद जमकर सुर्खियों में बना रहा. वहीं अब एक ग्रामीण ने आगे आकर धोखाधड़ी कर पुश्तैनी जमीन बेचे जाने की शिकायत उपजिलाधिकारी गैरसैंण और तहसीलदार से की है. जिसके बाद प्रशासन द्वार जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है.

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर से सटे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में पहले बड़ी मात्रा में भूमि बिक्री के विवाद के बाद अब धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया है. मामले को लेकर एक ग्रामीण ने धोखे से अपनी पुश्तैनी भूमि बेचे जाने की बात कहते हुए शिकायत दर्ज कराई है. भूमि बिक्री मामले में ग्रामीण ने उपजिलाधिकारी को धोखाधड़ी का शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीण मदन सिंह ने धोखे से अपनी पुश्तैनी जमीन बेचे जाने का शिकायती पत्र उपजिलाधिकारी गैरसैंण व तहसीलदार को दिया है. मदन सिंह के अनुसार गोल खाता संख्या 93 के कुल 14 हिस्सेदार हैं, जिनमें मदन सिंह पुत्र मकड़ सिंह भी हिस्सेदार हैं. शिकायती पत्र के अनुसार भूमि की बिक्री के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया है. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम व उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अनुसार भूमि बिक्री के समय सभी खातेदारों की सहमति लेना आवश्यक होता है. लेकिन मामले में ऐसा न कर गुपचुप तरीके से सौदा कर दिया गया.