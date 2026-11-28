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उत्तरकाशी: मस्ताड़ी गांव के विस्थापन की मांग, झूला पुल पर चढ़े पूर्व प्रधान, उत्तरकाशी-लंबगांव मोटर मार्ग किया जाम

मस्ताड़ी गांव के विस्थापन की मांग, झूला पुल पर चढ़े पूर्व प्रधान ( VIDEO-ETV Bharat )

उत्तरकाशी: मस्ताड़ी गांव के विस्थापन समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया. मांगों के निराकरण की मांग को लेकर गांव के पूर्व प्रधान सत्यनारायण सिंह सेमवाल पेट्रोल की बोतल लेकर गंगा मंदिर के पास स्थित झूला पुल के पिलर पर चढ़ गए. उन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने काफी प्रयास किए. वहीं, पूर्व प्रधान के समर्थन में पहुंचे बाड़ागड्डी क्षेत्र के ग्रामीणों ने उत्तरकाशी-लंबगांव मोटर मार्ग पर जाम लगा दिया. इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. सूचना पर एसडीएम शालिनी नेगी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों से वार्ता का प्रयास किया.

ग्रामीण मस्ताड़ी गांव में लगातार हो रहे भू-धंसाव के कारण गांव के विस्थापन, इंद्रावती नदी पर किशनपुर तक बाढ़ सुरक्षा कार्य कराने, देवस्नान घाट के निर्माण एवं जीर्णोद्धार और मोक्ष घाट के निर्माण की मांग उठा रहे थे. उनका कहना था कि लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.