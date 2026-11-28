उत्तरकाशी: मस्ताड़ी गांव के विस्थापन की मांग, झूला पुल पर चढ़े पूर्व प्रधान, उत्तरकाशी-लंबगांव मोटर मार्ग किया जाम
उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को लेकर उत्तरकाशी-लंबगांव मोटर मार्ग जाम किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 4:28 PM IST
उत्तरकाशी: मस्ताड़ी गांव के विस्थापन समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया. मांगों के निराकरण की मांग को लेकर गांव के पूर्व प्रधान सत्यनारायण सिंह सेमवाल पेट्रोल की बोतल लेकर गंगा मंदिर के पास स्थित झूला पुल के पिलर पर चढ़ गए. उन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने काफी प्रयास किए. वहीं, पूर्व प्रधान के समर्थन में पहुंचे बाड़ागड्डी क्षेत्र के ग्रामीणों ने उत्तरकाशी-लंबगांव मोटर मार्ग पर जाम लगा दिया. इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. सूचना पर एसडीएम शालिनी नेगी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों से वार्ता का प्रयास किया.
ग्रामीण मस्ताड़ी गांव में लगातार हो रहे भू-धंसाव के कारण गांव के विस्थापन, इंद्रावती नदी पर किशनपुर तक बाढ़ सुरक्षा कार्य कराने, देवस्नान घाट के निर्माण एवं जीर्णोद्धार और मोक्ष घाट के निर्माण की मांग उठा रहे थे. उनका कहना था कि लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
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स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने गंगा मंदिर झूला पुल के पास धरना प्रदर्शन कर रहे मस्ताड़ी एवं बड़ागड्डी क्षेत्र के ग्रामीणों से सीधे वार्ता की और उनकी समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता से सुना. इसके बाद सत्यनारायण सिंह सेमवाल नीचे उतरे और ग्रामीणों ने मार्ग खाली किया. ग्रामीणों ने अपनी मांगों से संबंधित प्रत्यावेदन भी जिलाधिकारी को सौंपा.
वार्ता के दौरान इंद्रावती नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, इंद्रावती मोक्ष घाट और स्नान घाट से संबंधित कार्यों की स्वीकृति के लिए आवश्यक प्रयास करने पर सहमति बनी. इन कार्यों में मस्ताड़ी के पूर्व प्रधान सत्यनारायण सिंह सेमवाल प्रशासन को आवश्यक सहयोग देंगे. वहीं, हरि महाराज स्नान घाट के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग को एस्टीमेट तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे. मस्ताड़ी गांव के विस्थापन के मुद्दे पर ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर चर्चा करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा अठाली-चामकोट-दिलसौड़ मोटर मार्ग के डामरीकरण का मामला भी ग्रामीणों ने उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया.
ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है. सभी मांगों पर नियमानुसार और समयबद्ध कार्रवाई के प्रयास किए जाएंगे. प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया.
-प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी उत्तरकाशी-
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