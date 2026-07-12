ETV Bharat / state

मसूरी के खेतवाला गांव में सड़क के मलबे से ग्रामीण परेशान, भूस्खलन से भी बंद हो रहा मार्ग

विकास की सड़क बनी संकट का कारण, खेतवाला में महिलाएं खुद काट रहीं रास्ता, मलबे से बढ़ा खतरा

Khet Wala Village Debris Problem
ऊपर से निचली सड़क गिरा मलबा (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 7:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: पहाड़ों में विकास कार्यों का खामियाजा खेतवाला गांव के लोग भुगत रहे हैं. एक ओर करीब एक करोड़ रुपए की लागत से संपर्क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, तो दूसरी ओर निर्माण से निकला मलबा सड़क किनारे ही डाले जाने के कारण पहली ही तेज बारिश में पूरा क्षेत्र संकट में आ गया है. हालत ये हैं कि गांव का संपर्क मार्ग कई स्थानों पर ध्वस्त हो चुका है. जबकि, गांव को जोड़ने वाली सड़क भी भूस्खलन की वजह से बाधित हो रही है. इसके अलावा क्षतिग्रस्त पहाड़ी पर अटके बोल्डर और मलबा कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है.

बता दें कि बीती दिनों बारिश के बाद खेतवाला से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क कई स्थानों पर धंस गई थी. सड़क पर डाला गया भारी मात्रा में मलबा बारिश के पानी के साथ बहकर फैल गया था. जिससे खेतवाला, कंपनी गार्डन और आसपास के गांवों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बाधित हो गया था. ग्रामीणों का आरोप था कि निर्माण कार्य के दौरान मलबा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने के बजाय सड़क किनारे डाल दिया गया, जिसका खामियाजा अब पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है.

Khet Wala Village Debris Problem
मलबे ने बढ़ाई परेशानी (फोटो- ETV Bharat)

महिलाओं ने संभाला मोर्चा, खुद बनाया पैदल रास्ता: सड़क पूरी तरह बंद होने के बाद जब राहत नहीं पहुंची, तो गांव की महिलाओं ने खुद झाड़ियां और घास काटकर पैदल आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार किया. इसी रास्ते से स्कूली बच्चे, मजदूर, बुजुर्ग और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते दिखे. ग्रामीणों का कहना था कि यदि गर्भवती महिला या गंभीर मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ जाए, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है.

Khet Wala Village Debris Problem
खेतवाला गांव में मलबा (फोटो- ETV Bharat)

निर्माण का मलबा बना पर्यावरण के लिए भी खतरा: ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण से निकला मलबा सीधे ढलानों से होकर नीचे बह रहा है. जो बिस्मिल्ला नदी में पहुंच रहा है. इससे जलस्रोतों के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ गया है. मलबे की चपेट में आने से कई बहुमूल्य पेड़ और वन संपदा भी क्षतिग्रस्त हुई है. स्थानीय लोगों का कहना था कि लोक निर्माण विभाग की ओर से एक साल पहले पहाड़ से आने वाले मलबे को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार लगाई गई थी, लेकिन दीवार की घटिया गुणवत्ता के कार वो दो से तीन महीने में ही धाराशाही हो गई.

Khet Wala Village Debris Problem
मलबे से मार्ग बाधित (फोटो- ETV Bharat)

10 महीने बाद भी नहीं सुधरी पेयजल लाइन: ग्रामीणों ने बताया कि 16 सितंबर 2025 की आपदा में गांव की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन करीब दस महीने बीत जाने के बाद भी उसे पूरी तरह ठीक नहीं किया गया. बरसात के मौसम में सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा रहा है. ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के प्रति भी नाराजगी है.

Khet Wala Village Debris Problem
मलबा हटाती जेसीबी (फोटो- ETV Bharat)

"खेतवाला और आसपास के गांवों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की गई थी. जिसमें सड़क की बदहाल स्थिति और निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा था. जिस पर मंत्री जोशी ने लोक निर्माण विभाग को आवश्यक निर्देश भी दिए थे, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है."- विक्रम रावत, ग्राम प्रधान, खेतवाला

"ऊपरी पहाड़ी से लगातार बड़े-बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. गांव में बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं रहती हैं, जिनके लिए अस्पताल पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है. डर के माहौल में लोग जरूरत होने पर भी आवाजाही से बच रहे हैं. जबकि, कुछ परिवार सुरक्षा के अभाव में गांव से पलायन भी कर चुके हैं."- विक्रम रावत, ग्राम प्रधान, खेतवाला

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और सरकार से मांग की है कि खेतवाला को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग को तत्काल सुरक्षित बनाया जाए. निर्माण मलबे का वैज्ञानिक निस्तारण कराया जाए. क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को जल्द दुरुस्त किया जाए. साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा कार्य कराए जाएं. उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो बरसात के दौरान किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता.

ये भी पढे़ं-

TAGGED:

KHETWALA VILLAGE ROAD CLOSED
मसूरी खेतवाला गांव में मलबा
मसूरी सड़क निर्माण मलबा
VILLAGERS FACING PROBLEM MUSSOORIE
MUSSOORIE KHET WALA GAON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.