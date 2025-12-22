ETV Bharat / state

कोरबा में कूप कटाई का विरोध, ग्रामीण और वन विभाग आमने सामने, कोयला खदान के लिए जंगल काटने का आरोप

ग्रामीण कूप कटाई का विरोध कर रहे हैं. ग्रामीण इसकी आड़ में स्वस्थ पेड़ों को काटकर निकट भविष्य में प्रस्तावित कोयला खदान के लिए ग्राउंड तैयार करने का आरोप लगा रहे हैं. जबकि वन विभाग का कहना है की कूप कटाई जंगल प्रबंधन की एक तकनीक है. वर्किंग प्लान के आधार पर ही कूप कटाई की जा रही है. जिसमें ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जा रहा है, माइग का कोई प्लान नहीं है, ना ही इस संबंध में कोई आदेश मिले हैं. कूप कटाई के कार्य में व्यवधान डालने के कारण ग्रामीणों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है. इसे लेकर भी ग्रामीणों में काफी गुस्सा है.

महिलाएं जमीन पर बैठ गई और वन विभाग की कार्यशैली का विरोध करने लगीं. जिसके बाद पुलिस बल को भी मौके पर बुलाया गया. डीएफओ प्रेमलता यादव अपने चैंबर से निकलकर ग्रामीणों से बात करने आईं, ग्रामीणों और डीएफओ की बातचीत के बाद इस आश्वासन पर वह वापस लौटे कि फिलहाल कूप कटाई का काम बंद रहेगा.

कोरबा: कोरबा वनमंडल के करतला क्षेत्र में कूप कटाई का भारी विरोध हो रहा है. इसे लेकर स्थानीय आदिवासी ग्रामीण और वन विभाग में ठन गई है. सोमवार को चचिया कोलगा लगा सहित 10 पंचायत के ग्रामीण बड़ी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. यहां कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद ग्रामीण कोरबा वन मंडल के कार्यालय पहुंचे और यहां आंदोलन शुरू कर दिया.

क्या है जंगल की कूप कटाई ?

कूप कटाई वन प्रबंधन की एक तकनीक है. जिसमें पेड़ों को जमीन के करीब से काटा जाता है. ताकि उनसे नई शाखाएँ निकल सकें, लकड़ी और अन्य उत्पाद निरंतर मिलते रहें. अक्सर ग्रामीण इसका विरोध इसलिए करते हैं कि इसमें स्वस्थ पेड़ों की कटाई होती है. जबकि वन विभाग के अनुसार यह एक प्राचीन वन प्रबंधन विधि है. जमीन के पास से पेड़ों को काटा जाता है, जिससे कई नई टहनियां उगती है.

करतला में कोल ब्लॉक प्रस्तावित

ग्रामीणों की चिंता का एक विषय यह भी है कि कमर्शियल माइनिंग के तहत जिन कोयला खदानों की नीलामी की सूची केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने जारी की थी. उसमें करतला क्षेत्र में कोल ब्लॉक भी शामिल है. लेकिन इस कोल ब्लॉक की नीलामी हुई है या नहीं. वर्तमान स्थिति क्या है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है. इस क्षेत्र में एक कोल ब्लॉक केंद्र सरकार के प्रस्तावित कोयला खनन में परियोजना में शामिल जरूर है. हालांकि वन विभाग का स्पष्ट तौर पर कहना है कि फिलहाल करतला में किसी तरह की माइनिंग की कोई सूचना उन्हें नहीं है.

"फॉरेस्ट वाले काट रहे हैं जंगल"

करतला क्षेत्र के गांव चचिया से जनपद अध्यक्ष का प्रतिनिधि अभिमन्यु राठिया ने बताया कि फॉरेस्ट वाले कूप कटिंग की आड़ में जंगल काट रहे हैं. इसके विरोध में हम सभी खड़े हुए हैं, यदि जंगलों को काटना बंद नहीं किया गया तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे.

वन विभाग वालों को हमने कई बार गांव में समझौता के लिए बुलाया था. लेकिन वह नहीं आए. कूप कटिंग के दौरान टेढ़े-मेढ़े पेड़ को काटा जाता है, लेकिन क्रिकेट मैदान की तरह जंगल को साफ किया जा रहा है. हमे शक है कि खदान खोलने के लिए जंगल की कटाई की जा रही है. हम ऐसा नहीं होने देंगे. जल, जंगल और जमीन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, फिलहाल हम कूप कटिंग भी नहीं करने देंगे- अभिमन्यु राठिया, जनपद अध्यक्ष, चचिया, करतला क्षेत्र

आदिवासियों को किया जा रहा परेशान

गांव चचिया से वन विभाग के कार्यालय पहुंची बरातो बाई ने बताया कि गांव में कूप कटिंग का काम किया जा रहा है इसके आड़ में जंगल को काटा जा रहा है, जंगल की सुरक्षा हम करते हैं, जंगल पर सरकार का अधिकार नहीं है. यह हमारे जंगल हैं, जल जंगल जमीन से ही हमारी आजीविका चलती है. हम कंदमूल खाने वाले लोग हैं. हर हाल में हम जंगल की सुरक्षा चाहते हैं.

किसी हाल में भी हम जंगल को काटने नहीं देंगे. वहां खदान नहीं खोलने देंगे. पुलिस वालों को भेज कर हमें डराया गया. हम आदिवासी वर्ग से आते हैं. इसलिए हमें सभी डरा रहे हैं. हमें परेशान करते हैं, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, विरोध करेंगे-बरातो बाई, स्थानीय निवासी

फर्जी एफआईआर के आरोप

गांव कोलगा की दीप्ति कुजुर का कहना है की कूप कटिंग का विरोध करने गए, कुछ ग्रामीणों की आड़ में फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया है. जो लोग घर में थे, अस्पताल में भर्ती थे. उन पर भी फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया है. हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन फर्जी एफआईआर को वापस लिया जाए.

वन विभाग का क्या है बयान ?

कोरबा वनमंडल की डीएफओ प्रेमलता यादव ने बताया कि हम जंगल प्रबंधन के लिए अपने वर्किंग प्लान के तहत कूप कटिंग का काम कर रहे हैं, यह पिछले एक दो साल से प्रस्तावित था. पिछले 15–20 दिन पहले जब कटिंग का काम शुरू किया गया. तो ग्रामीण विरोध करने लगे. पेड़ों की गलत मार्किंग की बात कहने लगे. हमने उन्हें समझाइश दी है की मार्किंग को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे.

डीएफओ प्रेमलता यादव ने कहा कि कूप कटिंग में ग्रामीणों का ही सहयोग लेंगे. जो सूची ग्रामीण उपलब्ध कराएंगे. उन्हें काम दिया जाएगा. कुछ समय पहले ग्रामीणों ने कूप कटिंग के काम में लगे मजदूरों के औजार छीन लिए थे. जिसके कारण हमें मजबूरन एफआईआर करवाना पड़ा. लेकिन वीडियो, फोटो में जिन ग्रामीण की पहचान की गई थी .उन पर ही एफआईआर दर्ज किया गया है.