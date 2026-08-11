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सड़क के इंतजार में काणीगाढ़ गांव! 5 KM पैदल ढोते हैं राशन-गैस, ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

26 बरस के उत्तराखंड में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई, ऐसा ही एक गांव है टिहरी में

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ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 2:46 PM IST

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टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड में विकास और पहाड़ों तक सड़क पहुंचाने के तमाम दावों के बीच टिहरी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो आज भी पहाड़ के गांवों की हकीकत बयां करती है. धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बनाली के काणीगाढ़ गांव के ग्रामीण आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं. गांव तक सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लाने के लिए करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी पड़ती है.

राशन हो, रसोई गैस हो या फिर कोई दूसरा जरूरी सामान सब कुछ ग्रामीणों को अपने कंधों पर उठाकर गांव तक पहुंचाना पड़ता है. सबसे बड़ी परेशानी तब सामने आती है, जब गांव में कोई बीमार पड़ता है. सड़क के अभाव में मरीजों को डंडी-कंडी के सहारे कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना भी ग्रामीणों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है.

सड़क के इंतजार में काणीगाढ़ गांव! (ETV Bharat)

ग्रामीणों की बरसों पुरानी मांग आज तक पूरी नहीं हुई: काणीगाढ़ गांव के ही रहने वाली शांति प्रसाद तिवाड़ी का कहना है कि सड़क की मांग कोई नई नहीं है. सालों से गांव तक सड़क पहुंचाने की मांग शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाई जाती रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी समस्या पर अब तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया.

हमारी पहली मांग सड़क की है. लोक निर्माण विभाग ने सड़क के लिए सर्वे भी किया है. उनके अधिकारी हमेशा यही कहते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा. कभी मामले की जंगलात के पास बताते हैं, तो कभी कुछ. सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है, जो बरसात में समय सड़क के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते हैं. यदि गांव में कोई बीमार भी हो जाए, तो उसे भी कंधों पर उठा कर लाना पड़ता है.
-शांति प्रसाद तिवाड़ी, ग्रामीण-

सड़क नहीं होने का असर ग्रामीणों की जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ रहा है. ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है. गांव में यदि अचानक कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सड़क के अभाव में डंडी-कंडी का सहारा लेना पड़ता है.

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बरसात के दिनों में इस तरह ग्रामीणों को नदियों पार करके जाना पड़ता है. (ETV Bharat)

बीमार व्यक्ति को कंधों पर उठाकर पहले पैदल रास्ते से मुख्य सड़क तक लाया जाता है. उसके बाद कहीं जाकर वाहन की सुविधा मिल पाती है. गर्भवती महिलाओं के लिए भी हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं. प्रसव पीड़ा के दौरान उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना परिवार के साथ-साथ पूरे गांव के लिए चिंता का विषय बन जाता है. सड़क न होने के कारण कई बार मरीज को पैदल ही मुख्य सड़क तक पहुंचाने की मजबूरी रहती है.
-नवीन प्रसाद तिवाड़ी, ग्रामीण-

बरसात में बढ़ जाती है ग्रामीणों की मुसीबत: बरसात का मौसम आते ही काणीगाढ़ के ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. गांव तक पहुंचने वाले पैदल रास्तों के बीच कई गधेरे पड़ते हैं. भारी बारिश के दौरान जब ये गधेरे उफान पर आते हैं, तो ग्रामीणों के लिए उन्हें पार करना जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है. रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को इन उफनते गधेरों को पार करना पड़ता है. ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है.

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गैस सिलेंडर और अन्य सामान इस तरह से महिलाओं को ले जाना पड़ता है. (ETV Bharat)

वर्षों से मांग, अब बढ़ा आक्रोश: ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ सरकार पहाड़ों में सड़क और विकास की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उनका गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है.

ग्रामीणों के मुताबिक सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि उनकी समस्या का समाधान होगा और गांव तक सड़क पहुंचेगी, लेकिन लंबे समय बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. जब सरकार हमारी सुनती ही नहीं है तो अब हम वोट ही नहीं देंगे.
-पवन सिंह, ग्रामीण-

जवाब देने लगा सब्र: ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार और शासन-प्रशासन उनकी समस्या को अब भी गंभीरता से नहीं लेता और गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार करने का फैसला ले सकते हैं.

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गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे डोली में बैठाकर ले जाना पड़ता है. (ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनकी मूलभूत समस्याएं फिर पीछे छूट जाती हैं. अब ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें सड़क चाहिए और जमीन पर काम चाहिए.

काणीगाढ़ गांव की यह तस्वीर पहाड़ के उन तमाम गांवों की कहानी है, जहां आज भी लोग सड़क, स्वास्थ्य और आवागमन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं. एक तरफ विकास की योजनाओं और पहाड़ों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने की बातें होती हैं, तो दूसरी तरफ काणीगाढ़ जैसे गांवों में ग्रामीण आज भी राशन और गैस के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं.

सबसे गंभीर सवाल ग्रामीणों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा है. अगर रात के समय गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए या किसी गर्भवती महिला को तत्काल अस्पताल ले जाना पड़े, तो उसे समय पर अस्पताल कैसे पहुंचाया जाएगा? अब ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन को साफ संदेश दे दिया है कि उनकी मांग को और नजरअंदाज किया गया तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार का रास्ता अपनाएंगे.

वहीं ग्रामीणों की परेशानियों को लेकर जब ईटीवी भारत ने एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को दिखाया जाएगा. इसका भी पता लगाया जाएगा कि सड़क बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है. कहां पर चूक है.

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