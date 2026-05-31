चालदा महासू देवता का नवनिर्मित मंदिर तैयार, मशक गांव में 40 साल बाद होंगे विरामान, आगमन का इंतजार
चकराता में चालदा महासू महाराज मशक गांव में 40 साल बाद विरामान होंगे. गांव में नवनिर्मित मंदिर तैयार तैयार हो गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 31, 2026 at 12:39 PM IST
विकासनगर: जौनसार बावर चकराता के मशक गांव में छत्रधारी चालदा महासू महाराज 40 साल बाद नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे. छत्रधारी चालदा महाराज का मशक गांव में नवंबर दिसंबर में आगमन होगा. क्षेत्र के लोगों मे महाराज के आगमन पर उत्साह बना हुआ है. वहीं ग्रामीणों ने खुद अपने संस्थानों से मंदिर का निर्माण कराया है.
गौर हो कि इन दिनों छत्रधारी चालदा महासू महाराज हिमाचल के सिरमौर जिले के पश्मी गांव में एक साल के प्रवास पर हैं. उसके बाद देवता का नवंबर-दिसंबर में जौनसार बावर के मशक गांव में आगमन होगा. मशक गांव चकराता ब्लॉक के तहत आता है. यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए है, गांव के चारों और देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पर्वतमालाओं से घिरा है. देवता के आगमन को लेकर पिछले कई सालों से नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, जो बनकर तैयार हो गया है. खास बात यह है कि ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है.
वहीं मंदिर निर्माण में लगे मिस्त्रियों को खास नियम का पालन करना होता है. जिसमें एक स्नान कर खाली पेट मंदिर निर्माण कार्य शामिल है. मिस्त्री शाम को ही भोजन ग्रहण करते हैं. मंदिर निर्माण में देवदार की लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है. मंदिर में नक्काशी की अदभुत कलाकृति की हुई है. मंदिर निर्माण कार्य करीब पूरा हो गया है. क्षेत्र के लोगों में छत्रधारी चालदा महाराज के प्रति गहरी आस्था और अटूट विश्वास है. साथ ही देवता के प्रवास यात्रा को लेकर क्षेत्र में उत्साह बना हुआ है. खत मशक गांव के सदर स्याणा फतेह सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण में सहयोग किया है. मंदिर निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा चंदा एकत्रित किया गया, जिसके बाद मंदिर का निर्माण हो पाया है.
मंदिर समिति के अध्यक्ष कुंदन सिंह, जगत सिंह,गोविंद सिंह, प्रेम सिंह, जगत सिंह, महावीर सिंह, जयपाल सिंह द्वारा मंदिर निर्माण में भी संयुक्त रूप मे कार्य कर रहे हैं. मंदिर निर्माण करने वाले मिस्त्री श्याम सिंह खन्ना सुबह ही स्नान कर खाली पेट निर्माण कार्य में जुट जाते हैं और दोपहर बाद ही भोजन करते हैं. उसके बाद निर्माण कार्य नहीं किया जाता है. कहा कि चालदा महाराज के आगमन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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