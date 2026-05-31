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चालदा महासू देवता का नवनिर्मित मंदिर तैयार, मशक गांव में 40 साल बाद होंगे विरामान, आगमन का इंतजार

नवनिर्मित चालदा महासू देवता मंदिर ( Photo-ETV Bharat )