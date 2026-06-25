ठाकुरजी की जमीन के लिए ग्रामीण सड़कों पर, कमिश्नर से मिल कलेक्टर को दिया ज्ञापन
ग्रामीणों ने अपने हाथों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर करती तख्तियां ली हुई थी.
Published : June 25, 2026 at 6:59 PM IST
जोधपुर: शहर के पाल रोड स्थित थोरियों की ढाणी स्थित ठाकुर जी के मंदिर की भूमि को लेकर बुधवार को उपजे विवाद के चलते गुरुवार को क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों पर उतर आए. ठाकुर जी के मंदिर से जिला कलेक्टर तक मार्च निकाला. पुलिस पर वर्दी की आड़ में भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया.
पहले एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में वार्ता हुई. जिसमें ग्रामीणों के पक्ष के अधिवक्ता ने कमिश्नर को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया. साफ शब्दों में कहा कि मंदिर को भूमि माफिया के कब्जे में नहीं जाने देंगे. पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने आश्वस्त किया कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी. जमीन से जुड़े कागज राजस्व विभाग से मंगवा कर जांच की जाएगी. इसके बाद ग्रामीणों का काफिला जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा. जहां गेट के सामने नारेबाजी की गई. इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया. जिसमें ठाकुर जी की जमीन उनके हक में ही रहे इसकी मांग की गई है.
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पुलिस को लेकर जताई नाराजगी: ग्रामीणों ने अपने हाथों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर करती तख्तियां ली हुई थी. बुधवार को पुलिस हाईकोर्ट के एक आदेश के आधार पर ठाकुर जी की जमीन के पास स्थित एक प्लॉट मालिक को सुरक्षा देने के लिए वहां पहुंची थी. जिसको लेकर ही विवाद हुआ था. ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था. देर रात इस मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी.
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कागजों में हेरफेर से कब्जे की कोशिश: ग्रामीण पक्ष के अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ठाकुर जी की जमीन पर भूमाफियाओं ने बहुत पहले कब्जा करने की कोशिश की थी. 2011 में यह जमीन वापस ठाकुर जी के नाम हो गई, लेकिन 2021 में राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर फिर कागजों में हेरफेर कर कब्जा करने का प्रयास किया गया. लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे. इसके लिए हमने पुलिस को पूरे मामले से अवगत करा दिया है.