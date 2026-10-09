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अंबिकापुर से बलरामपुर होते हुए बरवाडीह तक नई रेल लाइन की घोषणा, पलामू सांसद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रेल मंत्री से की मुलाकात

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रेलवे मंत्री से मुलाकात की है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Villagers met Railway Minister under leadership of Palamu MP Vishnu Dayal Ram
रेल मंत्री के साथ मुलाकात करते पलामू सांसद के साथ ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2026 at 12:00 AM IST

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पलामूः छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बलरामपुर होते हुए झारखंड के झारखंड के बरवाडीह तक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी. यह रेल लाइन अंबिकापुर गढ़वा रोड और रामानुजगंज बरवाडीह रेल लाइन से अलग होगी. अंबिकापुर से बलरामपुर होते हुए बरवाडीह तक नई रेल लाइन से झारखंड के गढ़वा के बड़गड भंडरिया का जुड़ जाएगा. छत्तीसगढ़ के तेवाली और बलरामपुर में नया जंक्शन बनाया जाएगा.

दरअसल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बरवाडीह से छत्तीसगढ़ तक के लिए चिरमिरी तक रेल लाइन बिछाने की परियोजना की शुरुआत हुई थी. इस परियोजना के तहत गढ़वा का भंडारिया और बड़गड का इलाका शामिल था. लेकिन इसकी जगह अंबिकापुर गढ़वा रोड रेल लाइन और रामानुजगंज बरवाडीह रेल लाइन की स्वीकृति मिली थी. दोनों रेल लाइन के एलाइनमेंट में भंडारिया और बड़गड का इलाका शामिल नहीं था.

Villagers met Railway Minister under leadership of Palamu MP Vishnu Dayal Ram
रेल मंत्री के साथ मुलाकात करते पलामू सांसद (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने पूरे मामले को रेलवे लाइन संघर्ष समिति का गठन किया था. यह समिति लगातार आंदोलन कर रहा था और कई स्तर पर बात को रख रहा था. गुरुवार को नई दिल्ली में पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम के नेतृत्व में रेलवे लाइन संघर्ष समिति ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. इसी मुलाकात के दौरान ग्रामीण और पलामू सांसद को अंबिकापुर बलरामपुर बरवाडीह रेल लाइन के बारे में जानकारी दी.

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि विशेषकर बड़गढ़, भंडरिया एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्व लाभ या रेल लाइन होगा. इलाके के लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी साथ ही साथ रोजगार व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. नई रेल लाइन के लिए पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है.

Villagers met Railway Minister under leadership of Palamu MP Vishnu Dayal Ram
रेल मंत्री के साथ मुलाकात करते पलामू सांसद (ETV Bharat)

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