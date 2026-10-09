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अंबिकापुर से बलरामपुर होते हुए बरवाडीह तक नई रेल लाइन की घोषणा, पलामू सांसद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रेल मंत्री से की मुलाकात

रेल मंत्री के साथ मुलाकात करते पलामू सांसद के साथ ग्रामीण ( ETV Bharat )

पलामूः छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बलरामपुर होते हुए झारखंड के झारखंड के बरवाडीह तक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी. यह रेल लाइन अंबिकापुर गढ़वा रोड और रामानुजगंज बरवाडीह रेल लाइन से अलग होगी. अंबिकापुर से बलरामपुर होते हुए बरवाडीह तक नई रेल लाइन से झारखंड के गढ़वा के बड़गड भंडरिया का जुड़ जाएगा. छत्तीसगढ़ के तेवाली और बलरामपुर में नया जंक्शन बनाया जाएगा.

दरअसल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बरवाडीह से छत्तीसगढ़ तक के लिए चिरमिरी तक रेल लाइन बिछाने की परियोजना की शुरुआत हुई थी. इस परियोजना के तहत गढ़वा का भंडारिया और बड़गड का इलाका शामिल था. लेकिन इसकी जगह अंबिकापुर गढ़वा रोड रेल लाइन और रामानुजगंज बरवाडीह रेल लाइन की स्वीकृति मिली थी. दोनों रेल लाइन के एलाइनमेंट में भंडारिया और बड़गड का इलाका शामिल नहीं था.