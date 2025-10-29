ETV Bharat / state

हिमाचल के इस गांव के 45 परिवार नहीं कर पा रहे खेती, वजह कर देगी हैरान

गांव में 45 परिवारों की 300 कनाल जमीन पर बिजाई कार्य ठप पड़ा है.

Khungan Villagers met ADC Hamirpur
एडीसी हमीरपुर से मिले ग्रामीण (ETV Bharat)
Published : October 29, 2025 at 12:00 AM IST

हमीरपुर: जिला हमीरपुर के गलोड़ क्षेत्र के तहत आने वाले खुंगन गांव में किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव के करीब 45 घरों के लोग अपनी करीब 300 कनाल जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गांव के एक परिवार ने खेतों तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है. इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को एडीसी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा और रास्ता खुलवाने की मांग की.

प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील

खुंगन गांव के प्रभावित ग्रामीणों ने एडीसी हमीरपुर से गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द हस्तक्षेत्र करके संबंधित परिवार को निर्देश दिए जाएं कि वो रास्ता न बंद करें. ग्रामीणों के मुताबिक ये रास्ता सार्वजनिक उपयोग का है, जिसका इस्तेमाल सालों से सभी किसान अपनी खेती-बाड़ी के लिए करते आ रहे हैं.

स्थानीय ग्रामीण प्रताप ने बताया, "रास्ता बंद होने के कारण हम अपनी जमीन तक न तो ट्रैक्टर ले जा पा रहे हैं और न ही बिजाई का काम कर पा रहे हैं. खेतों में पहुंचने का रास्ता बंद होने के कारण खेती का सारा काम ठप पड़ा है. इससे गांववालों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. अब न तो वे पशुओं के लिए चारा ला पा रहे हैं और न ही ईंधन के लिए लकड़ी ला पा रहे हैं."

'रास्ते पर घर बनाकर किया कब्जा'

खुंगन गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि एक परिवार ने पिछले करीब एक साल पहले इस रास्ते पर घर बनाकर कब्जा कर लिया है. अब किसी को भी इस परिवार द्वारा खेतों की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है. लोगों का कहना है कि पहले इस रास्ते से सभी किसान ट्रैक्टर लेकर और पैदल खेतों तक जाते थे, लेकिन अब रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है.

स्थानीय निवासी हरि सिंह ने बताया, "दो सालों से लगातार खेती का काम ठप पड़ा हुआ है. जिससे सैकड़ों कनाल जमीन पर झाड़ियां उग आई हैं और उपजाऊ जमीन बेकार पड़ी हुई है."

'पंचायत स्तर पर भी नहीं हुआ समाधान'

ग्रामीणों ने बताया कि ये मुद्दा कई बार पंचायत स्तर पर भी उठाया गया, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है. एडीसी हमीरपुर को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन मौके पर जाकर जांच करे और रास्ता खुलवा कर इसे बहाल करवाए, ताकि वे सब दोबारा अपने खेतों में खेती शुरू कर सकें.

स्थानीय महिला वंदना शर्मा ने बताया, "जिस तरह गांव में एक परिवार ने रास्ता बंद कर दिया है, उसे देखकर अब अन्य लोग भी रास्ते बंद करने लगे हैं. जिससे किसानों को अपनी जमीनों तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है. अगर ये ही स्थिति बनी रही तो गांव के लोगों के लिए खेती-बाड़ी करना मुश्किल हो जाएगा."

सामूहिक प्रदर्शन की चेतावनी

वंदना शर्मा ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए, ताकि ग्रामीण बिना किसी रूकावट के अपनी जमीनों तक पहुंच सकें और सामान्य तरीके से खेतीबाड़ी कर अपना जीवनयापन कर सकें. ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला तो वे सामूहिक रूप से प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे. ग्रामीणों ने प्रशासन से उम्मीद जताई है कि इस समस्या का न्यायपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाए, ताकि गांव में फिर से खेतीबाड़ी शुरू हो सके और लोगों की जीविका बहाल हो सके.

एडीसी हमीरपुर ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन

वहीं, एडीसी हमीरपुर ने बताया कि प्रशसन की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही संबंधित परिवार से बातचीत कर उचित समाधान किया जाएगा. अगर रास्ता सार्वजनिक पाया गया तो उसे पुनः खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

