पंचायत समिति की बनाने की मांग: मुख्यमंत्री की सभा में विरोध करने जा रहे ग्रामीण पुलिस हिरासत में

नागौर: जिला मुख्यालय पर अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर 17 दिसंबर से चल रहा आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया. अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री की मेड़ता सभा में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने पशु प्रदर्शनी स्थल पर ही रोक लिया. इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प व धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बागड़ा, कांग्रेस नेता मनीष मिर्धा सहित कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. इधर, किसानों को हिरासत में लेने के विरोध में दो युवक पशु प्रदर्शनी स्थल स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए.

नागौर के पुलिस उपाधीक्षक धर्मपाल पूनिया ने बताया कि इस मामले में 52 लोगों को हिरासत में लिया है, अन्य जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें एक बार शहर से बाहर लेकर गए हैं. मांगों पर सहमति बन गई है. कुछ ही देर में हिरासत से छोड़ दिया जाएगा. अन्य प्रदर्शनकारियों को पशुप्रदर्शनी स्थल लाया जा रहा है. पानी की टंकियों से भी उतारने के प्रयास किए जा रहें है. दोपहर करीब एक बजे धरने पर बैठे ग्रामीण पशु प्रदर्शनी स्थल से मेड़ता कूच करने की तैयारी में थे. शहर के बाहर पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. ग्रामीणों के नहीं मानने पर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को बसों और अन्य वाहनों में बैठाकर हिरासत में ले लिया. इस कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.