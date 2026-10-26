बलरामपुर में टमाटर से भरा पिकअप वाहन पलटा, लूटने के लिए मची होड़, लोग थैले लेकर मौके पर पहुंचे
बलरामपुर में NH 343 के किनारे टमाटर लोड पिकअप के पलटते ही मौके पर टमाटर लूटने की होड़ शुरू हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 3:57 PM IST
बलरामपुर: जिला मुख्यालय में सोमवार को टमाटर से भरा हुआ पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर हुए हादसे के बाद लोगों में टमाटर लूटने की होड़ मच गई. कई लोग पलटे हुए पिकअप के पास से टमाटर उठाते दिखे.
चालक फरार हुआ तो लोग थैला लेकर पहुंचे
दरअसल बलरामपुर के भनौरा में NH 343 पर एक घर के सामने ही तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गया था. इसके बाद ड्राइवर वाहन के अंदर से निकल कर वहां से फरार हो गया. लावारिस हालत में वाहन में लोड और कुछ गिरे हुए टमाटर से भरे कैरेट देख लोग दौड़ पड़े. सड़क के आसपास रहने वाले लोग झोले और थैली में टमाटर भरने लगे.
मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस
टमाटर उठाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई. झोले और बोरी में टमाटर भरकर कई लोग निकलने भी लगे. इस बीच घटना की सूचना मिलने के बाद यातायात पुलिस और हाइवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. लोगों की भीड़ को वहां से हटाते हुए दुर्घटना ग्रस्त वाहन को सड़क से किनारे हटवा दिया गया है.
अंबिकापुर से टमाटर लेकर झारखंड जा रहा था वाहन
जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन JH 01 GF 1883 में टमाटर लोड कर अंबिकापुर से बलरामपुर के रास्ते होते हुए झारखंड की तरफ जा रहा था. इसी दौरान ड्राइवर की लापरवाही से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस इस मामले में वाहन मालिक और चालक से संपर्क कर आगे की जांच कर रही है.