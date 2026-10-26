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बलरामपुर में टमाटर से भरा पिकअप वाहन पलटा, लूटने के लिए मची होड़, लोग थैले लेकर मौके पर पहुंचे

बलरामपुर में टमाटर से भरा पिकअप वाहन पलटा, लूटने के लिए मची होड़ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: जिला मुख्यालय में सोमवार को टमाटर से भरा हुआ पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर हुए हादसे के बाद लोगों में टमाटर लूटने की होड़ मच गई. कई लोग पलटे हुए पिकअप के पास से टमाटर उठाते दिखे.

टमाटर लोड पिकअप के पलटते ही मौके पर टमाटर लूटने की होड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH) चालक फरार हुआ तो लोग थैला लेकर पहुंचे दरअसल बलरामपुर के भनौरा में NH 343 पर एक घर के सामने ही तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गया था. इसके बाद ड्राइवर वाहन के अंदर से निकल कर वहां से फरार हो गया. लावारिस हालत में वाहन में लोड और कुछ गिरे हुए टमाटर से भरे कैरेट देख लोग दौड़ पड़े. सड़क के आसपास रहने वाले लोग झोले और थैली में टमाटर भरने लगे.