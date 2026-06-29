ETV Bharat / state

स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल पर छात्रा ने लगाया छेड़खानी का आरोप, आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय में जड़ा ताला

दुमकाः जिला के सरैयाहाट थाना क्षेत्र स्थित सरकारी उच्च विद्यालय में सातवीं कक्षा की एक छात्रा द्वारा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया. जिसके बाद आज सोमवार को गांव का माहौल गर्म हो गया.

इस घटना के कारण देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्रा के अभिभावक विद्यालय पहुंच गए. आक्रोश इतना बढ़ा कि कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया.

घटना पांच दिन पूर्व बुधवार की

पीड़ित छात्रा का आरोप है कि वह बीते बुधवार को किताब लेने विद्यालय गई थी. उसी दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक ने उसके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ करने का प्रयास किया. घर पहुंचकर छात्रा ने रोते हुए पूरी घटना अपने परिजनों को बताई.

इसके बाद गांव में घटना की चर्चा फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा. इस बीच मुहर्रम और रविवार को छुट्टी हो गई. आज सोमवार को ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर विरोध जताया और कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर पठन-पाठन बाधित कर दिया.

मौके पर पहुंचे सीओ और थाना प्रभारी

इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और सीओ राहुल कुमार शानू और थाना प्रभारी राजेन्द्र यादव पुलिस बल के साथ विद्यालय पहुंचे. काफी समझाने बुझाने के बाद विद्यालय का ताला खुलवाया‌ गया. इसके बाद अधिकारियों ने बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली और स्थिति का जायजा लिया.