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नारायणपुर में जुगाड़ पुल के भरोसे ग्रामीणों का जीवन,इधर बिना काम का पुल खड़े कर रहा सवाल

नारायणपुर में लाखों रुपए खर्च कर बिना काम का पुल बना है,दूसरी ओर जुगाड़ पुल के भरोसे आवागमन हो रहा है.आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

Due to lack of drainage
जुगाड़ पुल के भरोसे ग्रामीणों का जीवन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 11:01 PM IST

4 Min Read
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नारायणपुर : नारायणुर के खड़कागांव 'ब' पंचायत में विकास की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है.यहां मुख्य सड़क पर ग्रामीण लकड़ी के जुगाड़ पुल पर आवागमन कर रहे हैं.वहीं दूसरी ओर इसी सड़क पर एक ऐसा पुल बनाया गया है,जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है.पुल के आगे का हिस्सा जंगल की ओऱ जाता है,जहां पर ना तो गांव है और ना ही इंसानी बस्ती.हैरानी की बात ये है कि बिना जरुरत के जिस पुल का निर्माण किया गया है,उसमें 4 लाख 78 हजार की राशि खर्च की गई है.

जुगाड़ के पुल में आवागमन

खड़कागांव 'ब' पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है.इस सड़क का एक हिस्सा जल निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण बह गया.ग्रामीणों का आरोप है कि पुल की जगह केवल सीमेंट का ढांचा बनाया गया था. भारी बारिश में ढांचा के दोनों किनारों की मिट्टी बह गई और वो धंस गया.जिससे बड़ा गड्ढा हो गया.ग्रामीणों ने समाधान के लिए खुद देसी जुगाड़ से लकड़ियों का अस्थायी पुल तैयार किया है. इसी पुल के सहारे रोजाना आवागमन कर रहे हैं. लकड़ी से बने इस अस्थायी पुल की स्थिति बेहद जोखिमपूर्ण दिखाई देती है.

जुगाड़ पुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोपहिया वाहन चालक सहित स्कूली बच्चों और आम लोगों को यहां से गुजरने में भय बना रहता है. लकड़ी के इस अस्थायी पुल से गुजरते समय एक दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार भी हो चुका है. इसके बावजूद स्थायी समाधान के लिए अब तक प्रभावी पहल नहीं किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है- ग्रामीण

Due to lack of drainage
सड़क में जल निकासी नहीं होने का खामियाजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जहां जरूरत नहीं, वहां बना दिया पक्का पुल?
इस मामले की दूसरी तस्वीर और भी गंभीर सवाल खड़े करती है. खड़कागांव ब से आगे बोरगांव को जोड़ने वाली सड़क के किनारे पंचायत ने करीब 4 लाख 78 हजार रुपए की लागत से एक पक्के पुलिया का निर्माण कराया है. ग्रामीणों का आरोप है कि जिस स्थान पर इस पुलिया का निर्माण किया गया है, वहां वर्तमान में पानी निकासी या आवागमन की ऐसी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती, जिससे इसकी उपयोगिता साबित हो सके.

bridge serving no purpose raises questions
बिना काम का पुल खड़े कर रहा सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब पंचायत के क्षेत्र में सड़क पर वास्तविक आवश्यकता वाले स्थान पर पुलिया की जरूरत थी, तब वहां स्थायी निर्माण नहीं कराया गया.लेकिन सड़क किनारे अनुपयोगी स्थान पर लाखों रुपए खर्च कर पक्का पुलिया बना दिया गया.ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य पर सरपंच और पंचायत सचिव से भी आपत्ति जताई है.करीब 4 लाख 78 हजार रुपए खर्च कर जिस आकार की पुलिया बनाई गई है, उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों ही जांच का विषय हैं- ग्रामीण

Improvised bridge
जुगाड़ पुल ग्रामीणों का सहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्माण पर उठ रहे सवाल

सूचना पटल में निर्माण कार्य ‘उमेश के खेत’ से संबंधित बताया गया है. लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि जिस स्थान पर पुलिया बनाई गई है, उसके आसपास उमेश नामक व्यक्ति का कोई खेत मौजूद नहीं है. इस दावे के बाद ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि संभवतः निर्माण कार्य किसी दूसरे स्थान पर प्रस्तावित था, लेकिन बाद में उसे बदलकर वर्तमान स्थान पर बना दिया गया. हालांकि इस पूरे मामले की वास्तविक स्थिति दस्तावेजों, तकनीकी स्वीकृति और निर्माण स्थल के निरीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

Improvised bridge
कभी भी हो सकती है दुर्घटना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिना काम का पुल

निर्माण कार्यों में तकनीकी स्वीकृति और गुणवत्ता की निगरानी संबंधित विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है. ऐसे में ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि यदि पुलिया वास्तव में अनुपयोगी स्थान पर बनाई गई है और निर्माण की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है, तो इसकी तकनीकी स्वीकृति कैसे मिली. खड़कागांव ब पंचायत की यह तस्वीर ग्रामीण विकास व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है. एक ओर ग्रामीण सड़क कटाव वाले स्थान पर अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ी के अस्थायी पुल से आवागमन कर रहे हैं,वहीं दूसरी ओर जहां लोगों का आना जाना ही नहीं होता वहां पुल बना दिया गया.

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