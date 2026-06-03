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पलामू में रामपुर गोलीकांड: घरों में कैद हो गई हजारों की आबादी, छूट गई बच्चों की पढ़ाई, निषेधाज्ञा लागू

पलामू में रामपुर गोलीकांड के डेढ़ हफ्ते बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं. इलाके के लोग दहशत में हैं और जन-जीवन प्रभावित है.

Rampur firing incident in Palamu
पलामू के रामपुर गांव जाने वाली सड़क. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 5:37 PM IST

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पलामूः जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में 23 मई को हुई गोलीकांड का असर हजारों की आबादी पर पड़ा है. लोग घरों में कैद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों बच्चों ने कोचिंग जाना छोड़ दिया है. इलाके में दहशत का माहौल है.

23 मई को हुई थी रामपुर में फायरिंग

दरअसल, 23 मई को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी. इस घटना में सकेन्द्र चौधरी नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग जख्मी हो गए थे. घटना के 12 दिनों के बाद भी रामपुर के इलाके में हालात सामान्य नहीं हुए हैं. रामपुर और उसके आसपास के गांव के लोग खौफ के साये में जी रहे हैं. शाम होते ही सभी लोग अपने-अपने घरों में दुबक जाते हैं, जबकि गांव से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति पर लोगों की नजर रहती है. इलाके के बच्चे जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते थे उन सभी की पढ़ाई छूट गई है और वे गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं.

संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट और समस्या साझा करते ग्रामीण. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, रामपुर गांव कोसियारा पंचायत के अंतर्गत आता है. रामपुर में 1500 की आबादी है, जबकि पूरे कोसियारा में 6200 से अधिक मतदाता हैं. घटना के बाद इलाके के लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. गांव के दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं.

17 एकड़ भूमि को लेकर है विवाद

रामपुर गांव कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है. रामपुर गांव में वर्षों से जमीन का विवाद चला आ रहा है. जिस जमीन को लेकर विवाद है वह करीब 17 एकड़ भूमि है. जिस पर दोनों पक्ष का अपना-अपना दावा कर रहे हैं. 23 मई को जिस जगह पर फायरिंग की घटना हुई थी उस जगह से गढ़वा का डंडा थाना मात्र 500 मीटर की दूरी पर है. यह इलाका पलामू और गढ़वा के चिकन नेक पर बसा हुआ है. फायरिंग की घटना के बाद से आसपास के 12 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं.

लोग दहशत में हैं और इलाके में डर का माहौल है. लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं. घर की महिलाएं और बच्चे रोड पर निकलते हैं. लोगों को डर लगता है कि कोई कहीं से आकर गोली ना मार दे. अभी भी डर बना हुआ है, क्योंकि आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं.”- गुड्डू चौधरी, ग्रामीण, रामपुर

गांव में जमीन का विवाद लंबे समय से है. कागजात को लेकर भी विवाद है. जमीन विवाद में हत्या हो गई है. डर का माहौल बना हुआ है.” -मधु चौधरी, ग्रामीण

गांव में डर और खौफ का माहौल है. नारेबाजी भी हो रही है. डर से घर छोड़ कर भाग गए थे. गांव में सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए. घर में सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे हैं. गांव में सन्नाटा छाया हुआ है. पुरुष गांव से चले गए हैं.”- मिथिला देवी, ग्रामीण, रामपुर

रात में लोग घरों की छत पर चढ़कर पहरा देते हैं. बच्चे भी डरे हुए हैं. बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं. अचानक जब यह पता चलता है कि जंगल में मीटिंग हो रही है, तब लोग डर जाते हैं.”- गुड्डू सिंह, ग्रामीण, रामपुर

गांव में जमीन का विवाद रहा है. अचानक फायरिंग हुई थी. घटना के बाद से डर का माहौल है. गांव के बच्चे कोचिंग के लिए बाहर जाते थे, लेकिन घटना के बाद सभी ने आना-जाना बंद कर दिया है. - मनोज चौधरी, ग्रामीण, रामपुर

रामपुर में निषेधाज्ञा जारी

रामपुर के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. सदर एसडीएम सुलोचना ने दो जून को इस संबंध में एक आदेश जारी किया था और निषेधाज्ञा लागू कर दी थी. आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों पक्ष जातीय मुद्दा बनाकर मीटिंग कर रहे हैं. भाषण और सोशल मीडिया के माध्यम से तनाव का माहौल उत्पन्न हो रहा है.

दरअसल, रामपुर गोलीकांड मामले में 17 नामजद जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए गोलीकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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