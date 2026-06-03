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पलामू में रामपुर गोलीकांड: घरों में कैद हो गई हजारों की आबादी, छूट गई बच्चों की पढ़ाई, निषेधाज्ञा लागू

पलामूः जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में 23 मई को हुई गोलीकांड का असर हजारों की आबादी पर पड़ा है. लोग घरों में कैद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों बच्चों ने कोचिंग जाना छोड़ दिया है. इलाके में दहशत का माहौल है.

23 मई को हुई थी रामपुर में फायरिंग

दरअसल, 23 मई को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी. इस घटना में सकेन्द्र चौधरी नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग जख्मी हो गए थे. घटना के 12 दिनों के बाद भी रामपुर के इलाके में हालात सामान्य नहीं हुए हैं. रामपुर और उसके आसपास के गांव के लोग खौफ के साये में जी रहे हैं. शाम होते ही सभी लोग अपने-अपने घरों में दुबक जाते हैं, जबकि गांव से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति पर लोगों की नजर रहती है. इलाके के बच्चे जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते थे उन सभी की पढ़ाई छूट गई है और वे गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं.

संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट और समस्या साझा करते ग्रामीण. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, रामपुर गांव कोसियारा पंचायत के अंतर्गत आता है. रामपुर में 1500 की आबादी है, जबकि पूरे कोसियारा में 6200 से अधिक मतदाता हैं. घटना के बाद इलाके के लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. गांव के दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं.

17 एकड़ भूमि को लेकर है विवाद

रामपुर गांव कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है. रामपुर गांव में वर्षों से जमीन का विवाद चला आ रहा है. जिस जमीन को लेकर विवाद है वह करीब 17 एकड़ भूमि है. जिस पर दोनों पक्ष का अपना-अपना दावा कर रहे हैं. 23 मई को जिस जगह पर फायरिंग की घटना हुई थी उस जगह से गढ़वा का डंडा थाना मात्र 500 मीटर की दूरी पर है. यह इलाका पलामू और गढ़वा के चिकन नेक पर बसा हुआ है. फायरिंग की घटना के बाद से आसपास के 12 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं.

“लोग दहशत में हैं और इलाके में डर का माहौल है. लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं. घर की महिलाएं और बच्चे रोड पर निकलते हैं. लोगों को डर लगता है कि कोई कहीं से आकर गोली ना मार दे. अभी भी डर बना हुआ है, क्योंकि आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं.”- गुड्डू चौधरी, ग्रामीण, रामपुर

“गांव में जमीन का विवाद लंबे समय से है. कागजात को लेकर भी विवाद है. जमीन विवाद में हत्या हो गई है. डर का माहौल बना हुआ है.” -मधु चौधरी, ग्रामीण