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रुद्रप्रयाग में मुआवजे को लेकर फूटा जनाक्रोश! ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का रोका काम

घोलतीर में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम ठप कर दिया. हालांकि, आश्वासन मिलने के बाद धरना स्थगित किया.

Rishikesh Karnaprayag Railway Project
ग्रामीणों ने ठप करवाया काम (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 29, 2026 at 7:28 PM IST

4 Min Read
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रुद्रप्रयाग: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के घोलतीर स्थित पैकेज 8 में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. घोलतीर, मवाणा, नगरासू और आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों प्रभावित ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने रेलवे परियोजना का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप कर रेलवे गेट के सामने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्यायोचित मुआवजा नहीं मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक परियोजना का कार्य किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने मेघा कंपनी और आरवीएनएल (RVNL) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

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ग्रामीणों का फूटा गुस्सा (फोटो- ETV Bharat)

भवनों में पड़ी दरारें: ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे सुरंग और निर्माण कार्य के चलते क्षेत्र के अनेक मकानों, गौशालाओं, दुकानों और आंगनों में गंभीर दरारें पड़ गई हैं. कई भवनों की संरचना कमजोर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रभावित परिवारों को न तो उचित मुआवजा मिला और न ही क्षतिग्रस्त भवनों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई.

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दरार से दहशत (फोटो- ETV Bharat)

नुकसान की तुलना में बेहद कम दिया जा रहा मुआवजा: ग्रामीणों का कहना है कि पहले पूरे क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कर सभी प्रभावित परिवारों का विवरण दर्ज किया गया था, लेकिन अंतिम मुआवजा सूची जारी होने पर कई पात्र परिवारों के नाम रहस्यमय तरीके से गायब मिले. वहीं, जिन लोगों के नाम सूची में शामिल हैं, उन्हें भी वास्तविक नुकसान की तुलना में बेहद कम मुआवजा स्वीकृत किया गया है.

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रेलवे सुरंग और निर्माण कार्य से पड़ रही दरारें (फोटो- ETV Bharat)

मुआवजा राशि को ग्रामीणों ने बताया 'ऊंट के मुंह में जीरा': ग्रामीणों का कहना है कि दिया जा रहा मुआवजा 'ऊंट के मुंह में जीरा' साबित हो रहा है, जिससे उनके हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं है. सूची में कथित गड़बड़ियों और मुआवजे में भारी असमानता को लेकर क्षेत्र में गहरा असंतोष व्याप्त है.

"परियोजना निर्माण के कारण अनेक मकानों में दरारें आई हैं और सर्वे के दौरान सभी प्रभावित परिवारों का विवरण दर्ज किया गया था. इसके बावजूद अंतिम सूची से कई पात्र लोगों के नाम हटाए जाना गंभीर लापरवाही और प्रभावितों के साथ अन्याय है."- सतीश राणा, क्षेत्र पंचायत सदस्य

उन्होंने प्रशासन से तत्काल सूची का पुनः सत्यापन कराने, छूटे हुए सभी परिवारों को मुआवजा देने और प्रभावित भवनों के उपचार की व्यवस्था करने की मांग की. वहीं, धरने में अमन चौधरी, पंकज सिंह, पुष्पा शाह, कमला देवी, सरिता देवी, नंदा देवी सती, सुनील शाह, सुरेश टम्टा, हरीश नेगी और मोहन असवाल समेत अन्य ग्रामीण शामिल रहे.

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घरों में दरार (फोटो- ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मुआवजा सूची की निष्पक्ष जांच कर सभी प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिला और क्षतिग्रस्त भवनों के ट्रीटमेंट और उचित मुआवजे पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और परियोजना से जुड़ी एजेंसियों की होगी.

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मुआवजा राशि को ग्रामीणों ने बताया 'ऊंट के मुंह में जीरा' (फोटो- ETV Bharat)

ग्रामीणों ने तहसीलादार ने की मुलाकात: वहीं, देर शाम तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा. पुनः क्षतिग्रस्त भवनों, लॉज, दुकान का सर्वे किया जाएगा और उसके बाद मुआवजा वितरण की सूची बनाई जाएगी.

लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीणों का धरना स्थगित: तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है. क्षेत्र पंचायत सदस्य सतीश राणा ने कहा कि आश्वासन के बाद भी कार्यवाही शुरू नहीं हुई, तो ग्रामीण दोबारा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे.

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