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भालू के हमले में 2 ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी, जंगल में मशरूम लेने गए थे गांववाले

ग्रामीणों के मुताबिक परसाबुडा निवासी राम प्रसाद साहू सुबह 5 बजे मशरूम की तलाश में कुंआनार जंगल पहुंचे थे. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया. भालू के हमले में वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए. उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह उन्हें भालू के चंगुल से छुड़ाया. इसी बीच कुछ समय बाद अमलीडीह निवासी राम प्रसाद हलबा भी उसी जंगल क्षेत्र में मशरूम बीनने पहुंचे. बताया जा रहा है कि उन पर भी उसी भालू ने हमला कर दिया. हमले में वे भी जख्मी हो गए. लगातार दो ग्रामीणों पर भालू के हमले की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया.

धमतरी: मगरलोड थाना इलाके के वन परिक्षेत्र उत्तर सिंगपुर में भालू ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया. घटना परसाबुडा गांव के कुंआनार जंगल की है. दोनों जख्मी ग्रामीण अलग-अलग समय पर मशरूम की तलाश में जंगल गए थे, तभी अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वन विभाग ने ग्रामीणों से फिलहाल जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है.

कुंआनार जंगल में 2 ग्रामीणों के घायल होने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया है. दोनों घायलों का उपचार कराया जा रहा है तथा नियमानुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि फिलहाल अकेले जंगल की ओर न जाएं और यदि अत्यंत आवश्यक हो तो समूह में ही प्रवेश करें. साथ ही किसी भी वन्यजीव की गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके: श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ

ग्रामीणों में दहशत

घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों घायलों को तत्काल मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है. जानकारी के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, हालांकि उनके शरीर पर भालू के पंजों और दांतों के गहरे घाव हैं. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे जंगल क्षेत्र में जांच शुरू कर दी. वन अमला भालू की गतिविधियों पर नजर रख रहा है, ताकि आगे किसी अन्य ग्रामीण के साथ ऐसी घटना न हो. साथ ही आसपास के गांवों में मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से जंगल में न जाने की सलाह दी जा रही है.



वन विभाग का कहना है कि इन दिनों बारिश के मौसम में जंगलों में मशरूम की भरमार होने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगलों की ओर जा रहे हैं. इसी दौरान जंगली जानवरों, विशेषकर भालुओं से आमना-सामना होने की आशंका बढ़ जाती है. इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

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