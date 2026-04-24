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धरी रह गई चोर की चतुराई, जहां से की चोरी वहीं बेचने पहुंचा माल, ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार के झबरेड़ा थाना में एक युवक को ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में पकड़ा. इसके बाद ग्रामीणों ने युवक के हाथ बांध दिए और उसे तालिबानी सजा दी. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे युवक के हाथ बांधकर फिर उसे पेड़ से बांधा गया और उसकी बूरी तरह के पिटाई की गई. बताया जा रहा है कि युवक ने सरसों की चोरी की थी. युवक उसी सरसों को बेचने के लिए गया था, तभी ग्रामीणों ने उस चोर को पकड़ लिया. इस दौरान युवक के साथ उसका एक साथी भी था, जो भागने में कामयाब हो गया.

ग्रामीणों ने बताया कि सुनहेटी गांव के एक घर से दो चोरों ने सरसों की बोरी चोरी की थी. चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. तभी से ग्रामीण चोरों की तलाश में लगे हुए थे. इधर ग्रामीण चोरों को ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्होंने बड़ी गलती कर दी, जिससे वो ग्रामीणों के हाथ आ गए.

ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार को दो लोग उसी व्यक्ति के घर पहुंचे थे, जहां से सरसों चोरी हुई थी. दोनों चोर उस व्यक्ति को सरसों बेचने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी चोरी की हरकत सीसीसीटी में कैद हो रखी है. अब जैसे ही दोनों चोर पीड़ित व्यक्ति से घर पहुंचे तो उसने दोनों पहचान लिया. इसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने घेराबंदी कर दोनों चोरों को पकड़ने का प्रयास किया. हालांकि इस दौरान एक आरोप तो भाग गया, लेकिन दूसरा पीड़ित के हाथ आ गया.