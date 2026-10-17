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चाईबासा के दो ‘हो’ आदिवासी गांवों में नशे पर प्रहार, दारू-गांजा बेचने पर 50 हजार का जुर्माना, ग्राम सभा की सख्ती दिखाने लगी असर

रांची/चाईबासाः झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशामुक्त समाज बनाने की दिशा में ग्रामीणों ने सख्त पहल की है. ‘हो’ आदिवासी बहुल दो गांवों की ग्राम सभाओं ने शराब और गांजा के सेवन, बिक्री और देर शाम तक अड्डेबाजी पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है. कुछ दिन पूर्व दोनों ग्राम सभाओं द्वारा लिए गये इस निर्णय का असर अब दिखने लगा है. ग्रामीणों का मकसद युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना, अनावश्यक जमावड़े पर रोक लगाना और गांव में स्वस्थ व सुरक्षित माहौल तैयार करना है.

इसकी शुरुआत चाईबासा सदर प्रखंड के नरसंडा पंचायत के बाईहातू गांव में हुई थी. 29 सितंबर, 2026 को यहां की ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि शराब और गांजा का सेवन करने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, इन नशीले पदार्थों की बिक्री करते पकड़े जाने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा, समूह में बैठकर अड्डेबाजी करने वालों के लिए भी 10 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है. ग्रामीणों का मानना है कि आर्थिक दंड के जरिए नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है.

चाईबासा में नशे के खिलाफ लगा बोर्ड (Etv Bharat)

बाईहातू गांव के सामू पूर्ति की पहल का असर

बाईहातू गांव के सामू पूर्ति ने ईटीवी भारत को बताया कि जुर्माने का फैसला असर दिखाने लगा है. गांव में चोरी-छुपे होने वाली शराब की बिक्री बंद हो गई है. क्योंकि गांव में युवाओं की एक टीम इस पर नजर रखती है. उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को फैसले के दिन से 17 अक्टूबर के बीच सिर्फ एक युवक को नशे की हालत में पकड़ा गया है. इसके लिए उसे ग्रामसभा में 10 हजार का जुर्माना जमा करना पड़ा. सामू पूर्ति का कहना है कि गरीबी की वजह से वो सिर्फ केवल छठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके. फिलहाल भाड़े की गाड़ी चलाकर अपनी पत्नी और बच्ची की देखरेख कर रहे हैं. उनका कहना है कि नशे की लत लगने पर घरों में कलह शुरु होता है जो बाद में अपराध का रुप ले लेता है. इसलिए उनके जैसे कुछ युवाओं ने नशे पर प्रहार करने का फैसला लिया, जिसपर ग्रामसभा ने भी सहमति दी.

बच्चों और युवाओं को नशे से बचाने की पहल

बाईहातू गांव के निवासी और बड़ा गुंटिया पंचायत के मुखिया हरिचरण हेंब्रम ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके गांव की पहल से प्रभावित होकर खूंटपानी प्रखंड के बानाबिज की ग्राम सभा ने भी नशामुक्ति के खिलाफ पहल की. बानाबिज गांव में 13 अक्टूबर को जुर्माने के नियम को लागू करने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि शराब और गांजा जैसी नशीली चीजों का बढ़ता चलन युवाओं के भविष्य के साथ-साथ पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है. नशे की वजह से घरों में होने वाले विवाद, आर्थिक परेशानियां और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभाओं ने नशे की खरीद-बिक्री और सेवन पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है.

सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों द्वारा एक जागरूकता अभियान। (Etv Bharat)

ग्राम सभाओं की पहल पर पुलिस का रुख

मुफ्फसिल थाना के प्रभारी बिनोद कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि उनकी पहले पर ग्रामसभा के सहयोग से सबसे पहले जोजोहातू गांव में नशे पर प्रतिबंध की कवायद शुरु हुई थी. इस फैसले से दूसरे गांव के लोग भी मोटिवेट हुए हैं. इस फैसले के बाद जोजोहातू, बाईहातू और बानाबिज गांव में शांति है. महुआ शराब बनना बंद हो गई है. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद दूसरे गांवों के प्रमुखों के साथ बैठक कर इस अभियान को और विस्तार देने की तैयारी है.