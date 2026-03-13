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टहला में अपहरण की कोशिश, ग्रामीणों ने पीछा किया तो पांच साल की बच्ची को सड़क पर छोड़ भागे...खाई में गिरी बेकाबू कार

आरोपी नाकाबंदी से बचने को कार पर पुलिस की फर्जी नंबर प्लेट लगाते थे. कार से कपड़े, खाने का सामान व संदिग्ध पाउडर मिला है.

car involved in the accident and villagers gathered at the scene
हादसे की शिकार कार और मौके पर जमा ग्रामीण (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
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अलवर: जिले के टहला थाना क्षेत्र के बीघोता गांव में शुक्रवार को अज्ञात बदमाशों ने 5 वर्षीय बालिका के अपहरण की कोशिश की. ग्रामीणों की तत्परता के चलते बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके. घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने बदमाशों के वाहन का पीछा किया. खुद को घिरता देख बदमाशों ने मासूम को चलती गाड़ी से सड़क पर छोड़ा और भाग गए, लेकिन गाड़ी की रफ्तार तेज होने से वह बेकाबू होकर खाई में जा गिरी. इसी दौरान लोगों की भीड़ हो गई. इससे पहले आरोपी भाग गए.

टहला थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी ली. एक गाड़ी में बीघोता गांव की मासूम को कुछ बदमाश अपहरण करने की कोशिश में थे, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से कामयाब नहीं हो सके. मौके से पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आसपास एवं पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रखा है.

हादसे में कार क्षतिग्रस्त हुई. (ETV Bharat Alwar)

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20 नंबर प्लेट मिली: थानाधिकारी कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहन की तलाशी ली तो गाड़ी के पास 15 से 20 अलग अलग नंबर प्लेट मिली. कुछ प्लेट पर पुलिस लिखा था. संभावना है कि आरोपी नाकाबंदी से बचने के लिए पुलिस की फर्जी प्लेट लगाते थे. वाहन से कई जोड़ी पुरुषों के कपड़े, खाने का सामान व संदिग्ध पाउडर जैसी चीजें भी मिली है. इनकी बारीकी से जांच की जा रही है. क्षतिग्रस्त वाहन से पुलिस को दो वाहनों की आरसी व अन्य समान मिला है. गाड़ी से मिले दस्तावेजों के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.

Various number plates recovered from the criminals' car
बदमाशों की कार से मिली विभिन्न नंबर प्लेट्स (ETV Bharat Alwar)

बच्ची चिल्लाई तो बचाने आए लोग: ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को बीघोता में सफेद गाड़ी में तीन लोग सवार होकर आए. घर के बाहर खेल रही 5 वर्षीयम बालिका को पकड़कर चलती गाड़ी में बैठा लिया. बच्ची के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने तुरंत मोटरसाइकिल से सफेद गाड़ी का पीछा किया. ग्रामीणों ने कुछ दूर पीछा किया तो घबराए बदमाशों ने डर के चलते मासूम को सड़क पर छोड़ दिया और तेज रफ्तार में दौसा की ओर जाने लगे. रास्ता कच्चा होने एवं तेज रफ्तार के चलते वाहन पलट गया. इसके बाद बदमाश वहां से निकलकर पहाड़ियों के रास्ते भाग गए.

पढ़ें: घर में घुसकर 3 साल के मासूम को अगवा करने का प्रयास, मां ने शोर मचाया तो भागा, पुलिस कर रही जांच

TAGGED:

ATTEMPT TO KIDNAP 5 YEAR OLD GIRL
THREE MISCREANTS ARRIVED IN A CAR
MISCREANT PANIC WHEN VILLAGER CHASE
बच्ची को सड़क पर छोड़ भागे
ATTEMPT KIDNAPPING FOILED IN ALWAR

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