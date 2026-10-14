ETV Bharat / state

सूरजपुर में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, कोयला और राखड़ परिवहन के खिलाफ आंदोलन

सूरजपुर: विश्रामपुर इलाके में नियमों के खिलाफ जाकर कोयला और राखड़ परिवहन किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की है. स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि तय मानकों को दरकिनार कर कोयला और राखड़ का परिवहन कॉलोनी के पास से किया जा रहा है. स्थानीय निवासियों ने पहले इसके खिलाफ आंदोलन किया, जिसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस आंदोलन और चक्काजाम में शामिल हो गए.

नाराज लोगों ने कोयला और राखड़ परिवहन कॉलोनी के पास से किए जाने के खिलाफ चक्काजाम कर दिया. चक्काजाम किए जाने की खबर जैसे ही जिला प्रशासन की टीम को मिली, तुरंत ही मौके पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचीं. नायब तहसीलदार ने सड़क पर बैठे लोगों को समझाने की हर संभव कोशिश की. लेकिन नाराज ग्रामीणों और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि जबतक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तबतक आंदोलन जारी रहेगा.

नाराज लोगों ने किया चक्काजाम (ETV Bharat)

विश्रामपुर के लोगों ने किया चक्काजाम

कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि राखड़ और कोयले के हेवी ट्रकों के गुजरने से यहां जान माल का खतरा बना रहता है. सबसे ज्यादा डर स्कूल जाने वाले बच्चों को रहता है. स्कूल जाने वाले ज्यादातर बच्चे यहां से गुजरते हैं. लोगों का कहना है कि बुजुर्ग का भी सड़क चलना बड़ी गाड़ियों की वजह से मुश्किल हो गया है.

पूर्व में जिला प्रशासन ने दिया था आश्वासन

स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पिछले महीने भी उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था. तब जिला प्रशासन की ओर से उनको लिखित आश्वासन दिया गया. आश्वासन में कहा गया कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक कोयला और राखड़ लोड गाड़ियां यहां से नहीं गुजरेंगी. लेकिन आज तक उस फैसले पर अमल नहीं हो पाया. ग्रामीणों का कहना है कि जबतक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तबतक वो यहां से नहीं हटेंगे. ग्रामीण चाहते हैं हर हाल में गाड़ियों का आवागमन यहां से बंद किया जाना चाहिए. प्रदर्शन पर बैठे लोगों ने बताया कि अपनी शिकायतों को लेकर वो एसपी और कलेक्टर तक से मिल चुके हैं, लेकिन कोई हल इसका नहीं निकाला गया.