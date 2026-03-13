रोहतक के बनियानी गांव में होली के दिन खूनी खेल के बाद से दहशत में ग्रामीण, डर से ताला लगाकर घर छोड़कर भागे
रोहतक के बनियानी गांव में होली के दिन खूनी खेल से दहशत का माहौल है. हादसे के पीछे दोनों पक्षों का अलग-अलग आरोप है.
Published : March 13, 2026 at 3:52 PM IST
रोहतकः जिले के बनियानी गांव में होली के दिन विक्रम नाम के युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद विवाद इतना बढ़ गया की गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा. बनियानी गांव में होली के दिन खूनी खेल से एक पक्ष के लोग दहशत में है. आलम यह है कि करीबन दो दर्जन परिवार घरों के बाहर ताला लगाकर चले गए हैं.
दशहत के कारण आधे दर्जन छात्रों ने 10वीं की परीक्षा छोड़ीः यही नहीं घटना के दिन से ही एक युवक का कोई सुराग नहीं लगा है जिसके बाद युवक की पत्नी ने अनहोनी की आशंका जताई है. दहशत इतनी ज्यादा है की दसवीं कक्षा के करीबन आधा दर्जन छात्र-छात्राओं ने परीक्षा ही नहीं दी.
दोनों पक्ष अलग-अलग आरोपः एक पक्ष का कहना है कि होली के दिन खेलते वक्त बाइक हटाने को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद विक्रम नाम के युवक की हत्या हो गई थी. वहीं जिस पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है ,उनका कहना है कि विवाद बाइक हटाने को लेकर नहीं बल्कि शराब पीकर महिलाओं को गुलाल लगाने पर हुआ था.
किसी भी युवक को उठाकर ले जाती है पुलिस: लोगों का कहना है कि होली के दिन हादसा जरूर हुआ था. इस मामले में जो भी दोषी है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. लेकिन इस मामले में पुलिस किसी भी युवक को उठाकर ले जाती है जो पूरी तरह से गलत है.
क्या बोले पुलिस अधिकारीः पुलिस अधिकारी प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है. पुलिस पूरी तरह से न्याय करेगी. दोनों समुदाय के लोगों से मैं मिल चुका हूं. शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. नाजायज तरीके से किसी को भी तंग नहीं किया जा रहा है और किसी भी बच्चे का एग्जाम कैंसिल नहीं होने दिया जाएगा.