पेयजल संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, कांडला हाईवे किया जाम

रेवदर उपखंड क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल समस्या है. इससे परेशासन ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया.

water shortage in Sirohi
कांडला हाईवे पर जाम में फंसे वाहन (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 5:49 PM IST

सिरोही: जिले के रेवदर उपखंड क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया. सिरोड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने बुधवार को कांडला हाईवे जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया. महिलाएं खाली मटके लेकर हाईवे पर बैठ गईं और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई.

ग्रामीणों का कहना था कि लंबे समय से पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने यह कदम उठाया. हाईवे जाम की सूचना मिलते ही अनादरा पुलिस मौके पर पहुंची. सीओ मनोज गुप्ता ने बताया कि उनके नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से समझाइश शुरू की.

उन्होंने बताया कि पुलिस व प्रशासन की समझाइश के बाद हाईवे यातायात के लिए सुचारू करवाया गया. इसके बाद ग्रामीण ग्राम पंचायत परिसर में एकत्र हुए और वहां भी प्रदर्शन जारी रखा. इस दौरान जलदाय विभाग के एईएन गोविंद लाल मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की. ग्रामीणों ने मांग रखी कि पेयजल आपूर्ति तुरंत सुचारू की जाए तथा जलदाय विभाग के कार्मिक दलपत सिंह और छोगाराम मेघवाल की जगह अन्य कर्मचारियों को लगाया जाए. अधिकारियों द्वारा दो दिन में व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया. इस दौरान एसआई चुन्नीलाल, एएसआई ताराराम, पटवारी रवेचीदान, शैतान सिंह सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे.

