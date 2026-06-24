सुनीत केरकेट्टा की गिरफ्तारी पर बवाल, जरियागढ़ थाना घेरने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, पुलिस ने दी सफाई
खूंटी में ग्रामीणों ने सुनीत केरकेट्टा की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.
Published : June 24, 2026 at 8:13 PM IST
रांची/खूंटीः जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में सुनीत केरकेट्टा की गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. बुधवार को इस मामले के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जरियागढ़ थाना का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना परिसर के अंदर पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए वहां अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.
ग्रामीणों ने पुलिस दावे को किया खारिज
ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बालू माफियाओं के दबाव में कार्रवाई करते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसा दिया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुनीत केरकेट्टा एक किसान हैं और लंबे समय से जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा अवैध बालू खनन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. ग्रामीणों ने पुलिस के उस दावे को भी खारिज किया है, जिसमें सुनीत के पास से हथियार, कारतूस और पीएलएफआई के पर्चे बरामद होने की बात कही गई है.
लड़ाई को और तेज करने की चेतावनी
परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने देर रात घर में घुसकर तोड़फोड़ की और बिना कोई स्पष्ट जानकारी दिए मकान को सील कर दिया. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण नेताओं ने कहा कि यदि अपनी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना अपराध माना जाएगा, तो वे इस लड़ाई को और तेज करेंगे.
मामले की निष्पक्ष जांच होगीः तोरपा डीएसपी विजय सिंह
इधर, तोरपा डीएसपी विजय सिंह ने पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि 112 पर प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी. पुलिस के अनुसार, सुनीत केरकेट्टा के घर से एक हथियार, चार जिंदा कारतूस और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के पर्चे बरामद किए गए हैं. डीएसपी ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों और आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाएगा तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी.
प्रशासन की हालात पर कड़ी नजर
गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों ने आंदोलन तेज करने का एलान किया है. विरोध स्वरूप साप्ताहिक जमहार बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है. साथ ही गुरुवार को खूंटी के नीचे चौक पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है. फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.
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