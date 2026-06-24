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सुनीत केरकेट्टा की गिरफ्तारी पर बवाल, जरियागढ़ थाना घेरने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, पुलिस ने दी सफाई

सुनीत केरकेट्टा की गिरफ्तारी पर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते हुए ( Etv Bharat )

रांची/खूंटीः जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में सुनीत केरकेट्टा की गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. बुधवार को इस मामले के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जरियागढ़ थाना का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना परिसर के अंदर पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए वहां अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

ग्रामीणों ने पुलिस दावे को किया खारिज

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बालू माफियाओं के दबाव में कार्रवाई करते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसा दिया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुनीत केरकेट्टा एक किसान हैं और लंबे समय से जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा अवैध बालू खनन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. ग्रामीणों ने पुलिस के उस दावे को भी खारिज किया है, जिसमें सुनीत के पास से हथियार, कारतूस और पीएलएफआई के पर्चे बरामद होने की बात कही गई है.

स्थानीय, पड़ोसी और सुनीत केरकेट्टा की पत्नी के बयान (Etv Bharat)

लड़ाई को और तेज करने की चेतावनी

परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने देर रात घर में घुसकर तोड़फोड़ की और बिना कोई स्पष्ट जानकारी दिए मकान को सील कर दिया. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण नेताओं ने कहा कि यदि अपनी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना अपराध माना जाएगा, तो वे इस लड़ाई को और तेज करेंगे.