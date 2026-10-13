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कालसी: 22 साल की पत्नी के हत्या आरोपी पति का सामाजिक बहिष्कार, खतपट्टी कोरू के ग्रामीणों का कड़ा फैसला

हत्या आरोपी पति का सामाजिक बहिष्कार ( Etv Bharat )

विकासनगर: 8 अक्टूबर को देहरादून जिले में कालसी ब्लॉक के कचटा गांव में एक महिला की उसके पति ने धारदार हथियार दरांती से गर्दन में वार करके निर्मम हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद आरोपी पति मनोज मौके से फरार हो गया था. राजस्व पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ग्रामीणों ने उसे गांव के करीब एक छानी से पकड़ कर राजस्व पुलिस के हवाले किया था. राजस्व पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. उस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था. अब इलाके के लोगों ने बैठक करके बड़ा फैसला लिया है.