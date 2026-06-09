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गोंडा में खुंखार तेंदुए को ग्रामीणों ने पकड़ा, पिछले एक महीने से गांव में मचा रखा था आतंक

गोंडा/चित्रकूट: नबाबगंज थाना क्षेत्र जैतपुर मांझा गांव में ग्रामीणों ने सोमवार देर रात करीब 9 बजे एक खुंखार तेंदुए को लाठी डंडों के सहारे पकड़ लिया. यह तेंदुआ पिछले एक महीने से गांव में आतंक मचा रखा था. वन विभाग और स्थानीय लोगों के द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली थी.

वहीं, चित्रकूट में तेंदूपत्ता तोड़ने गई महिलाओं के समूह पर मादा भालू ने हमला कर, एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया, मौके पर मौजूद लोगों ने डंडों और पत्थरों से भालू को खदेड़ा, जिससे महिला की जान बच सकी.

गोंडा में पिछले पांच दिनों से तेंदुआ लगातार गांव में दिखाई दे रहा था, जिससे ग्रामीण दहशत में थे. डर के मारे गांव के लोग रात्रि में सो नहीं पा रहे थे, उन्हें हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं तेंदुआ उनके जानवर या उनके बच्चों पर हमला ना कर दें.

इसी दौरान, सोमवार के जैतपुर गांव के पास तेंदुए को आता देख ग्रामीणों ने उस पर हमला कर जाल में फंसा लिया और तुरंत गोंडा वन विभाग को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को कब्जे में लेकर, सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हो गए.