गोंडा में खुंखार तेंदुए को ग्रामीणों ने पकड़ा, पिछले एक महीने से गांव में मचा रखा था आतंक
चित्रकूट में भालू ने हमला कर एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 8:44 PM IST
गोंडा/चित्रकूट: नबाबगंज थाना क्षेत्र जैतपुर मांझा गांव में ग्रामीणों ने सोमवार देर रात करीब 9 बजे एक खुंखार तेंदुए को लाठी डंडों के सहारे पकड़ लिया. यह तेंदुआ पिछले एक महीने से गांव में आतंक मचा रखा था. वन विभाग और स्थानीय लोगों के द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली थी.
वहीं, चित्रकूट में तेंदूपत्ता तोड़ने गई महिलाओं के समूह पर मादा भालू ने हमला कर, एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया, मौके पर मौजूद लोगों ने डंडों और पत्थरों से भालू को खदेड़ा, जिससे महिला की जान बच सकी.
गोंडा में पिछले पांच दिनों से तेंदुआ लगातार गांव में दिखाई दे रहा था, जिससे ग्रामीण दहशत में थे. डर के मारे गांव के लोग रात्रि में सो नहीं पा रहे थे, उन्हें हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं तेंदुआ उनके जानवर या उनके बच्चों पर हमला ना कर दें.
इसी दौरान, सोमवार के जैतपुर गांव के पास तेंदुए को आता देख ग्रामीणों ने उस पर हमला कर जाल में फंसा लिया और तुरंत गोंडा वन विभाग को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को कब्जे में लेकर, सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हो गए.
इस संबंध में नवाबगंज थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि तेंदुए के रेस्क्यू की सूचना मिली है और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के हवाले तेंदुए को सौंप दिया गया है. डीएफओ अनुराग प्रियदर्शी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा तेंदुए को पकड़ने के बाद, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया है. अधिकारियों ने के निर्देश पर तेंदुए की चिकित्सकीय जांच कराने के बाद उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा.
वहीं, चित्रकूट टाइगर रिजर्व के मारकुंडी रेंज सेकंड क्षेत्र में मंगलवार सुबह तेंदूपत्ता तोड़ने गई महिलाओं के समूह पर मादा भालू ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि भालू अपने शावकों के साथ जंगल में मौजूद थी. हमले में लीला रावत गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनके साथ मौजूद गुड्डी, कुंता, शोभा, गीता और वेदवती ने साहस दिखाते हुए डंडों और पत्थरों से भालू को खदेड़ा, जिसके बाद महिला की जान बच सकी.
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