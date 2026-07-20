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चित्तौड़गढ़: शिक्षक के घर पर छात्रा के मिलने से भड़के ग्रामीण, गलत हरकत का आरोप लगाया

चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र से एक शिक्षक के घर छात्रा के होने की जानकारी पर हंगामा हो गया. भदेसर थाना इलाके के कन्नौज गांव में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के निजी आवास पर स्कूली छात्रा के मिलने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने शिक्षक के घर के बाहर जमकर हंगामा और विरोध-प्रदर्शन किया. फिलहाल इस संबंध में पुलिस थाने में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस छात्रा के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है.

चौकी से थाने तक हुआ हंगामा: भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि सोमवार को ग्रामीणों को सूचना मिली कि एक सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक के घर पर एक छात्रा मौजूद है. जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और शिक्षक के मकान को घेर कर दरवाजा खुलवाया. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक छात्रा के साथ गलत हरकत कर रहा था. ग्रामीण शिक्षक को लेकर पहले कन्नोज गांव की पुलिस चौकी और बाद में भदेसर थाने लेकर पहुंचे. भीड़ और आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने शिक्षक को आगे की कार्रवाई के लिए भदेसर थाने में बैठाया है.

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