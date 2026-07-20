ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़: शिक्षक के घर पर छात्रा के मिलने से भड़के ग्रामीण, गलत हरकत का आरोप लगाया

भदेसर थाना क्षेत्र में शिक्षक के आवास पर छात्रा के मिलने के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया और आरोपी को पुलिस के हवाले किया.

Student found at teacher house
एसपी ऑफिस, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र से एक शिक्षक के घर छात्रा के होने की जानकारी पर हंगामा हो गया. भदेसर थाना इलाके के कन्नौज गांव में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के निजी आवास पर स्कूली छात्रा के मिलने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने शिक्षक के घर के बाहर जमकर हंगामा और विरोध-प्रदर्शन किया. फिलहाल इस संबंध में पुलिस थाने में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस छात्रा के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है.

चौकी से थाने तक हुआ हंगामा: भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि सोमवार को ग्रामीणों को सूचना मिली कि एक सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक के घर पर एक छात्रा मौजूद है. जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और शिक्षक के मकान को घेर कर दरवाजा खुलवाया. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक छात्रा के साथ गलत हरकत कर रहा था. ग्रामीण शिक्षक को लेकर पहले कन्नोज गांव की पुलिस चौकी और बाद में भदेसर थाने लेकर पहुंचे. भीड़ और आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने शिक्षक को आगे की कार्रवाई के लिए भदेसर थाने में बैठाया है.

इसे भी पढ़ें- अलवर: शिक्षक करता था छात्राओं से अश्लील हरकत, मामला दर्ज

पुलिस कर रही परिजनों का इंतजार: थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सतर्कता बरत रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल इस संबंध में थाने में कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. पुलिस ने छात्रा को सुरक्षित अपनी निगरानी में ले लिया है और उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

बयान के आधार पर होगी कार्रवाई: थानाधिकारी का कहना है कि छात्रा के माता-पिता के आने के बाद ही उनके बयानों और लिखित शिकायत के आधार पर आगे की उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अनुसार शिक्षक चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर का रहने वाला है और कन्नौज क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

इसे भी पढ़ें- सीकर: शिक्षक पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग, शिक्षकों ने दिया ज्ञापन

TAGGED:

भदेसर में शिक्षक के घर मिली छात्रा
VILLAGERS PROTEST AGAINST TEACHER
KANNAUJ POLICE CHOWKI RUCKUS
शिक्षक पर गलत हरकत का आरोप
STUDENT FOUND AT TEACHER HOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.