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बूंदी: खेतों से बिजली केबल चोरी से ग्रामीणों में आक्रोश, दो संदिग्ध युवकों को पकड़कर पीटा

बूंदी: जिले के केशोरायपाटन थाना क्षेत्र के गुडला इलाके में खेतों से लगातार हो रही बिजली केबल चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा, जब रात के अंधेरे में दो युवक संदिग्ध हालत में घूमते मिले. ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और केबल चोरी की आशंका में उनकी जमकर धुनाई कर दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर थाने पहुंचाया. अब पुलिस युवकों से पूछताछ कर उनके पुराने रिकॉर्ड और क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं से कनेक्शन की जांच कर रही है.

लगातार खेतों से केबल चोरी से ग्रामीण परेशान: थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है, जिन्हें सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि गुडला और आसपास के गांवों में पिछले कुछ समय से खेतों में लगी पानी की मोटरों की बिजली केबल चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थीं. चोरी के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, वहीं सिंचाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी.

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इसी दौरान रविवार रात कुछ ग्रामीणों को खेतों में दो युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते दिखाई दिए. ग्रामीणों ने दोनों से पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनका शक गहरा गया. इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और मौके पर ही उनकी पिटाई कर दी. बाद में उन्हें गांव में लाकर भी मारपीट की गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। मामले की सूचना मिलने पर केशोरायपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को ग्रामीणों के बीच से निकालकर थाने ले गई.