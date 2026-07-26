बूंदी: खेतों से बिजली केबल चोरी से ग्रामीणों में आक्रोश, दो संदिग्ध युवकों को पकड़कर पीटा
बूंदी जिले के गुडला गांव में खेतों से लगातार बिजली केबल चोरी से परेशान ग्रामीणों ने रात में दो संदिग्ध युवकों को पकड़कर जमकर पीटा.
Published : July 26, 2026 at 10:20 PM IST
बूंदी: जिले के केशोरायपाटन थाना क्षेत्र के गुडला इलाके में खेतों से लगातार हो रही बिजली केबल चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा, जब रात के अंधेरे में दो युवक संदिग्ध हालत में घूमते मिले. ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और केबल चोरी की आशंका में उनकी जमकर धुनाई कर दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर थाने पहुंचाया. अब पुलिस युवकों से पूछताछ कर उनके पुराने रिकॉर्ड और क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं से कनेक्शन की जांच कर रही है.
लगातार खेतों से केबल चोरी से ग्रामीण परेशान: थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है, जिन्हें सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि गुडला और आसपास के गांवों में पिछले कुछ समय से खेतों में लगी पानी की मोटरों की बिजली केबल चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थीं. चोरी के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, वहीं सिंचाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी.
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इसी दौरान रविवार रात कुछ ग्रामीणों को खेतों में दो युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते दिखाई दिए. ग्रामीणों ने दोनों से पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनका शक गहरा गया. इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और मौके पर ही उनकी पिटाई कर दी. बाद में उन्हें गांव में लाकर भी मारपीट की गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। मामले की सूचना मिलने पर केशोरायपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को ग्रामीणों के बीच से निकालकर थाने ले गई.
मजबूरी में करनी पड़ रही रात की निगरानी: मामले में ग्रामीणों का कहना है कि गुडला सहित आसपास के इलाकों में खेतों से बिजली केबल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. कई किसानों की पानी की मोटरों से केबल चोरी हो चुकी है. इससे जहां किसानों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं फसलों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है. चोरों की निगरानी के लिए अब रात में खेतों की ओर आना पड़ रहा है.
पेट्रोल चोरी की बात कबूलने का दावा: थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में दोनों युवकों द्वारा वाहनों से पेट्रोल चोरी करने की बात सामने आई है. हालांकि, खेतों में हुई केबल चोरी की घटनाओं में उनकी भूमिका है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि दोनों युवक कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र के रहने वाले बता रहे हैं. इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाने के लिए कोटा पुलिस से संपर्क किया गया है. साथ ही केशोरायपाटन क्षेत्र सहित अन्य थाना इलाकों में हुई केबल चोरी और अन्य वारदातों से भी इनके संबंध की जांच की जा रही है.
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