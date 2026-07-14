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सिंचाई के बीच अचानक बंद हुई बोरवेल की मोटर, पास जाकर देखा तो केबिल चुरा रहा था चोर, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा

बयाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के महरावर गांव में किसानों की सतर्कता से बोरवेल की केबिल चोरी की एक वारदात नाकाम हो गई. बाजरे की फसल में सिंचाई के दौरान अचानक मोटर बंद होने पर किसान को चोरी का संदेह हुआ. जब वह बोरवेल के पास पहुंचा तो एक युवक केबिल निकालते हुए दिखाई दिया. किसान ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. बयाना सदर थाना में तैनात एएसआई विनीत कुमार ने बताया कि महरावर गांव निवासी किसान देशराज गुर्जर सोमवार रात अपने खेत में बाजरे की फसल की सिंचाई कर रहे थे. इसी दौरान अचानक बोरवेल की मोटर बंद हो गई. पहले उन्हें लगा कि मोटर में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन जब वे बोरवेल के पास पहुंचे तो वहां एक युवक मोटर की बिजली की केबिल निकालकर चोरी करने का प्रयास कर रहा था. किसान ने बिना देर किए शोर मचाया. आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. पढ़ें: ​पुलिस थाने से ही चोरी हो गई दिल्ली पुलिस के जवान की बुलेट, 12 दिन बाद भी FIR नहीं