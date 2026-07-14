सिंचाई के बीच अचानक बंद हुई बोरवेल की मोटर, पास जाकर देखा तो केबिल चुरा रहा था चोर, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा
पुलिस गिरफ्तार आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और संभावित साथियों की जानकारी जुटा रही है.
Published : July 14, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : July 14, 2026 at 11:19 AM IST
भरतपुर: जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के महरावर गांव में किसानों की सतर्कता से बोरवेल की केबिल चोरी की एक वारदात नाकाम हो गई. बाजरे की फसल में सिंचाई के दौरान अचानक मोटर बंद होने पर किसान को चोरी का संदेह हुआ. जब वह बोरवेल के पास पहुंचा तो एक युवक केबिल निकालते हुए दिखाई दिया. किसान ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
बयाना सदर थाना में तैनात एएसआई विनीत कुमार ने बताया कि महरावर गांव निवासी किसान देशराज गुर्जर सोमवार रात अपने खेत में बाजरे की फसल की सिंचाई कर रहे थे. इसी दौरान अचानक बोरवेल की मोटर बंद हो गई. पहले उन्हें लगा कि मोटर में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन जब वे बोरवेल के पास पहुंचे तो वहां एक युवक मोटर की बिजली की केबिल निकालकर चोरी करने का प्रयास कर रहा था. किसान ने बिना देर किए शोर मचाया. आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए.
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ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, जिससे वह भाग नहीं सका. इसके बाद घटना की सूचना तुरंत बयाना सदर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पीड़ित किसान देशराज गुर्जर ने आरोपी के खिलाफ बयाना सदर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
एएसआई विनीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान हनीफ खान, निवासी गांव खानवा, गहनौली मोड़ के रूप में हुई है. आरोपी को केबिल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. उससे यह भी पूछताछ की जा रही है कि उसने क्षेत्र में पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं. पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड और संभावित साथियों की भी जानकारी जुटा रही है.