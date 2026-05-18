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बाड़मेर में ग्रामीणों का आरोप, पानी की किल्लत से गोवंश की मौत, कलेक्टर बोले- मंगवाई है रिपोर्ट

बाड़मेर: जिले में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते इंसानों के साथ-साथ बेजुबान पशुओं की हालत भी खराब होती जा रही है. जिले के सीमांत क्षेत्र के देरासर गांव में पानी की किल्लत को बयां करती एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पानी की तलाश में जलकुंड पहुंची गोवंश की मौत हो गई. गर्मी और पानी की कमी के कारण 10 गोवंश की मौत का दावा किया जा रहा है.

बाड़मेर जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी से इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई है. रिपोर्ट आने के बाद विस्तार से जानकारी दी जा सकेगी. उपखंड अधिकारी रामलाल मीणा ने बताया कि तहसीलदार से देरासर गांव में गोवंश मौत की रिपोर्ट मांगी गई है. साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात कर टैंकर मंगवाए गए हैं.

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वीडियो आया सामने: जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसके चलते जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या बढ़ गई है. सोमवार को सोशल मीडिया पर देरासर गांव का एक वीडियो सामने आया, जिसमें जलकुंड के पास गोवंश के शव दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि पानी की किल्लत के कारण इनकी मौत हुई है. एक गाय का शव सूखे जलकुंड के अंदर ही मिला.