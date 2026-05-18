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बाड़मेर में ग्रामीणों का आरोप, पानी की किल्लत से गोवंश की मौत, कलेक्टर बोले- मंगवाई है रिपोर्ट

बाड़मेर के देरासर गांव में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जलकुंड पर पानी की तलाश में पहुंची 10 गायों की प्यास से मौत हो गई.

BARMER CATTLE DEATHS
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
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बाड़मेर: जिले में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते इंसानों के साथ-साथ बेजुबान पशुओं की हालत भी खराब होती जा रही है. जिले के सीमांत क्षेत्र के देरासर गांव में पानी की किल्लत को बयां करती एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पानी की तलाश में जलकुंड पहुंची गोवंश की मौत हो गई. गर्मी और पानी की कमी के कारण 10 गोवंश की मौत का दावा किया जा रहा है.

बाड़मेर जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी से इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई है. रिपोर्ट आने के बाद विस्तार से जानकारी दी जा सकेगी. उपखंड अधिकारी रामलाल मीणा ने बताया कि तहसीलदार से देरासर गांव में गोवंश मौत की रिपोर्ट मांगी गई है. साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात कर टैंकर मंगवाए गए हैं.

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वीडियो आया सामने: जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसके चलते जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या बढ़ गई है. सोमवार को सोशल मीडिया पर देरासर गांव का एक वीडियो सामने आया, जिसमें जलकुंड के पास गोवंश के शव दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि पानी की किल्लत के कारण इनकी मौत हुई है. एक गाय का शव सूखे जलकुंड के अंदर ही मिला.

ग्रामीणों ने बताया कि पानी की तलाश में गाय यहां तक पहुंची, लेकिन पानी न मिलने से प्यास से तड़प-तड़पकर उसकी मौत हो गई. स्थानीय ग्रामीण अजीज खान ने कहा कि 10 दिन पहले उन्होंने रामसर स्थित पीएचईडी कार्यालय जाकर अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया था. अधिकारियों ने टैंकर भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन टैंकर नहीं भेजा गया.

सरपंच (प्रशासक) अरसद राजड़ ने बताया कि नहर का पानी बंद होने और पाताल जल स्तर सूख जाने के कारण गांव में भारी पानी की किल्लत हो गई है. उन्होंने कहा कि गांव में 6 गायों की मौत हो चुकी है. प्रशासन को तुरंत पानी की व्यवस्था करनी चाहिए. जलदाय विभाग के एससी हजारीराम बालवा ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद गांव में पानी की व्यवस्था की गई है. बाड़मेर लिफ्ट कैनाल से रामसर ब्लॉक के 37 गांव जुड़े हैं, जिनमें देरासर भी शामिल है, लेकिन पिछले एक महीने से कैनाल क्लोजर के कारण नियमित पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है.

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