छात्रावास में चल रहे पशु उपचार केंद्र को हटाने की मांग, ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू

ग्राम रविग्राम के प्रधान रामेश्वर प्रसाद जमलोकी के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण छात्रावास परिसर पहुंचे और क्रमिक अनशन शुरू किया.

ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन (ETV Bharat)
March 10, 2026

रुद्रप्रयाग: राजकीय इंटर कॉलेज फाटा के छात्रावास भवन में पिछले दो वर्षों से संचालित निजी संस्था के अस्थायी पशु उपचार केंद्र को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है. ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा केवल दो माह के लिए भवन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी केंद्र को हटाया नहीं गया.

मंगलवार सुबह करीब दस बजे ग्राम रविग्राम के प्रधान रामेश्वर प्रसाद जमलोकी के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण छात्रावास परिसर पहुंचे और क्रमिक अनशन शुरू किया. जनप्रतिनिधियों ने बताया कि दो मार्च को जिला सभागार में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान भी इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था.

छात्रावास में चल रहे पशु उपचार केंद्र को हटाने की मांग (ETV Bharat)

ज्ञापन में 10 मार्च तक पशु उपचार केंद्र को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2023 में जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा के दौरान दो माह के लिए राइका फाटा के छात्रावास भवन को अस्थायी रूप से घोड़े-खच्चरों के उपचार केंद्र के रूप में उपयोग करने को लेकर लिया था. इसके बाद यह भवन एक पशु सेवा संस्था को सौंप दिया गया, लेकिन अस्थायी व्यवस्था के बावजूद दो वर्ष बीत जाने पर भी भवन खाली नहीं कराया गया है.

इस केंद्र में केदारनाथ यात्रा के दौरान पशु क्रूरता के मामलों में घायल या बीमार घोड़े-खच्चरों को उपचार के लिए लाया जाता है. ग्राम प्रधान रविग्राम रामेश्वर प्रसाद जमलोकी ने बताया कि छात्रावास भवन को केवल दो माह के लिए लिया गया था, लेकिन दो साल से यहां पशु उपचार केंद्र संचालित हो रहा है. इस संबंध में कई बार शासन-प्रशासन को लिखित रूप से अवगत कराया गया. दो मार्च को जन संवाद कार्यक्रम में भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन जारी रहेगा. अभिभावक संघ अध्यक्ष जसपाल राणा ने बताया कि विद्यालय में वर्तमान में 300 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं. साथ ही विद्यालय में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं, जिससे भवनों की कमी महसूस होती है. इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है.

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द पशु उपचार केंद्र को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है. इधर, देर शाम मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग राजेंद्र सिंह रावत अनशन स्थल पहुंचे और अनशनकारियों से वार्ता की.

उन्होंने सभी से अनशन समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि वर्तमान यात्रा काल के बाद पशु उपचार केंद्र को अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि इस आश्वासन से ग्रामीण संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने नाराजगी जाहिर की. इस दौरान जिला पंचायत सदस्य अमित मैखंडी, क्षेत्र पंचायत सदस्य खड़िया योगिता देवी, ग्राम प्रधान खड़िया दीपा देवी, ग्राम प्रधान जामू गीतांजलि देवी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजराम सेमवाल, पूर्व प्रधान श्याम लाल पंवार, अशोक सेमवाल, नागेंद्र रावत सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे.

संपादक की पसंद

