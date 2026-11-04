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गुलदार के हमले में मासूम की मौत से भड़के ग्रामीण, तहसीलदार-SDO को बनाया बंधक, DFO के साथ धक्का मुक्की

गुलदार के हमले में मासूम की मौत से भड़के ग्रामीण ( PHOTO- ETV Bharat )

घटना के मुताबिक, 3 नवंबर मंगलवार शाम 6 बजे करीब पौड़ी के खांड्यूसैंण में गुलदार ने चार साल की आरुषि को निवाला बना दिया. घटना से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया. इस दौरान पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी शाम 7:30 बजे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो ग्रामीणों ने विधायक को ही घेर लिया. ग्रामीण, विधायक की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे. पुलिस के जवान ग्रामीणों से समझाते रहे, लेकिन ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी रहा. इस दौरान काफी देर तक विधायक अपनी कार के अंदर ही रहे. इसके बाद रात करीब 10:15 बजे विधायक कार से बाहर आए और ग्रामीणों से वार्ता कर सुरक्षा का आश्वासन दिया. विधायक के समझाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद विधायक का काफीले के मौके से रवाना हुआ.

गुलदार के हमले में मासूम की मौत से भड़के ग्रामीण (VIDEO-ETV Bharat) वहीं, अगले दिन बुधवार 4 नवंबर को फिर सुबह 8 बजे ग्रामीण पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर धरने पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी. सुबह 9 बजे तक मार्ग पूरी तरह बंद रहा. ग्रामीणों को समझाने पहुंचे तहसीलदार पौड़ी राजेंद्र गोस्वामी और वन विभाग के एसडीओ आयशा बिष्ट को भी ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा. ग्रामीणों का धीरे-धीरे आक्रोश बढ़ा और सुबह करीब 11:30 बजे ग्रामीणों ने दोनों अधिकारियों को एक दुकान में बंद कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ समय से क्षेत्र में वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग और शासन-प्रशासन की ओर से कोई ऐसी ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को इस भय से निजात मिल सके. ग्रामीणों ने कहा कि, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अपने घरों के आंगन और आसपास के रास्तों पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. छोटे बच्चों को घर से बाहर भेजने में अभिभावक डर रहे हैं.