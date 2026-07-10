ETV Bharat / state

लातेहार में रेलवे लाइन सर्वे करने पहुंची टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, मौके पर पहुंची पुलिस, जमकर हुआ बवाल

लातेहार:जिले के सदर थाना क्षेत्र के आरागुंडी गांव में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ. रेलवे लाइन का सर्वे करने गांव पहुंची टीम को कुछ ग्रामीणों ने बंधक बना लिया. घटना के बाद पूरा गांव दो गुटों में बंट गया. लगभग 2 घंटे तक चले भारी बवाल के बीच पुलिस गांव पहुंची और सर्वे टीम को सुरक्षित गांव से बाहर निकाली. हालांकि इस दौरान एक व्यक्ति सर्वे टीम को ले जाने वाली गाड़ी को रोकने के क्रम में गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

दरअसल, शुक्रवार को आरागुंडी गांव में रेलवे लाइन सर्वे करने वाली टीम पहुंची थी. इसकी जानकारी होने के बाद आदिवासी समाज के लोग सर्वे टीम का यह कहते हुए विरोध करने लगे कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना गांव में घुसने का अधिकार सर्वे टीम को नहीं है. नाराज ग्रामीणों ने सर्वे टीम को बंधक बना लिया.

ग्रामीणों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इधर, सर्वे टीम को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद गांव के ही कुछ ग्रामीण इसका विरोध करने लगे और बंधक बनाए गई टीम के सदस्यों को छुड़वाने लगे. देखते ही देखते गांव दो गुटों में बंट गया और भारी बवाल शुरू हो गया. इस दौरान ग्रामीणों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई.

सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले को शांत करने का प्रयास किया. पुलिस ने सर्वे टीम के सदस्यों को वाहन में बैठकर सुरक्षित गांव से बाहर निकलने लगी. इस दौरान भी आदिवासी समाज के लोग पुलिस की गाड़ी को रोक कर यह मांग करने लगे कि सर्वे टीम बताए कि आखिर किसके आदेश पर वह गांव में सर्वे करने आई थी.