किसी भी हाल में नहीं शुरू करने देंगे सोने की खुदाई, खूंटी में ग्रामीणों ने बैठक में लिया निर्णय

खूंटी के अड़की प्रखंड में आदिवासी समाज की बड़ी बैठक हुई. जिसमें सोने की खुदाई नहीं करने देने का प्रस्ताव लिया गया.

Villagers Held Meeting In Khunt
खूंटी के अड़की प्रखंड में बैठक करते ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 9:21 PM IST

खूंटी : रांची, खूंटी और सरायकेला जिले के अड़की, तमाड़ और कुचाई प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव के हजारों आदिवासियों ने रविवार को खूंटी के अड़की प्रखंड के हुड़वा राजा बाजार में बैठक की. जिसमें उन्होंने सोने की खुदाई कार्य शुरू किए जाने का विरोध जताया और जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की. ग्रामीणों का आरोप है कि जेईएम सीएल कंपनी के लोग घूम-घूमकर चिन्हित गांव और जंगलों में जाकर खनन संबंधित नमूने एकत्र कर अपने साथ ले जा रहे हैं. इसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है.

ग्रामीणों का कहना है कि इस खनन कार्य से बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा, जलवायु प्रदूषित होगी और बीमारियां बढ़ेंगी. सभी ने एक स्वर में कहा कि किसी भी हाल में सोने की खुदाई करने नहीं दी जाएगी. ग्रामीणों ने कहा कि यह क्षेत्र पांचवीं अनुसूची और खुंटकटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ग्रामीणों और प्रमुख का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बताते चलें कि राज्य सरकार की कंपनी झारखंड एक्सप्लोरेशन और माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने करकरी नदी की पट्टी पर स्थित अड़की प्रखंड के लोबो, लेबेद, हुड़वा, कोरवा, जोजोड़ीह, डोरेया, बारुबेड़ा, सिंजानी, बडानी, तमाड़ प्रखंड के चातोमसाल, राबो, किताडीह, बुरुडीह और सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के अतरा गांव में अकूत सोने का भंडार होने की संभावना जताई गई है और इस बाबत खुदाई करना चाहती है.

पूर्व की बैठक में प्रस्ताव को किया गया था खारिज

इस आलोक में खनिज अन्वेषण कार्य से संबंधित अधिकारियों और प्रखंड के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बीडीओ गणेश महतो की अध्यक्षता में बैठक विगत 21 अगस्त को प्रखंड सभागार में की गई थी. जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया वार्ड सदस्य शामिल थे. जिसमें स्वर्ण अन्वेषण का प्रस्ताव रखा था. जिसे उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि इसका निर्णय ग्राम सभा लेगा, हम लोग इसकी स्वीकृति नहीं दे सकते.

Villagers Held Meeting In Khunt
खूंटी में बैठक में शामिल होने पहुंचे ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)

इसके बाद ग्राम प्रधानों को फिर से बुलाकर स्वर्ण अन्वेषण कार्य संबंधी जानकारी देकर उनसे अनुमोदन करने को कहा गया, पर ग्राम प्रधानों ने पांचवीं अनुसूची और खुंटकटी क्षेत्र का हवाला देकर अनुमोदन से इनकार कर दिया और कहा कि ग्राम सभा ही सामूहिक निर्णय निर्णय लेगी.

Protest Against Gold Mining
खूंटी के अड़की प्रखंड में बैठक करते ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)

बैठक में ये भी थे मौजूद

मौके पर प्रमुख कृष्ण सिंह मुंडा, उपमुखिया सैनाथ सिंह मुंडा, खुदीराम मुंडा, घासु मुंडा, मनोज मुंडा, गुरुवा पहान, कड़िया मुंडा, सुखराम मुंडा, चैतन मुंडा, युधिष्ठिर मानकी सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.

