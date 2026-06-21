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खुद को सरकारी सेवक बताकर बनाता था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, ग्रामीणों ने बनाया घंटों बंधक

पाकुड़: जिले में इन दिनों फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का एक गिरोह गांव-गांव घूम कर भोले भाले ग्रामीणों को चूना लगाने का काम कर रहा है. इसी कड़ी में रविवार को सदर प्रखंड के पहाड़िया टोला गांव में एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसे घंटों बंधक बनाया. मामले की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी अरविंद कुमार वेदिया, मुफस्सिल थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और फर्जी कागजात बनाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. इस दौरान ग्रामीणों ने उक्त व्यक्ति की जमकर पिटाई भी की.

प्रमाण पत्र के नाम पर हजारों की वसूली

मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में खुद को सरकारी सेवक बताकर गांव-गांव घूमा करता था और भोले भाले ग्रामीणों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के साथ-साथ जमीन के कागजात बनाने के लिए दस्तावेज लिया करता था और उनसे 500 रूपये से लेकर हजारों रुपए तक की वसूली किया करता था.

फर्जी कागजात बनाकर ठगी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने व्यक्ति की जमकर पिटाई की

हाल के दिनों में पहाड़िया टोला के कुछ ग्रामीण पुरुष और महिलाओं से उनकी जाति एवं जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर कई आवश्यक कागजात व राशि की वसूली की थी, परंतु ग्रामीणों को समय पर प्रमाण पत्र नहीं दिया. ग्रामीणों ने जब इस व्यक्ति से संपर्क किया तो आनाकानी करने लगा. इस दौरान लोगों ने उसे अन्य लोगों के जन्म प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए गांव बुलवाया और उसे बंधक बना लिया. इतना ही नहीं ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई भी की.

बैग से फर्जी कागजात और जन्म प्रमाण पत्र मिले