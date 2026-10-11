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अवैध शराब की खेप लेकर गांव पहुंचे तस्कर, ग्रामीणों ने पकड़कर पोल से बांधा! जानें, पूरा मामला

अवैध शराब की खेप पकड़ी गयी (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः जिला के ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की सप्लाई के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है. रातू थाना क्षेत्र के काटू गांव में रविवार को अवैध शराब की खेप लेकर पहुंचे तीन तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़ने की कोशिश की.

इस दौरान दो आरोपी मौके से फरार हो गए जबकि एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. गुस्साए ग्रामीणों ने पकड़े गए आरोपी को बिजली के खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई की. इसके बाद में उसे रातू पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने मौके से अवैध शराब की 15 पेटियां और तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा वाहन भी जब्त किया है.