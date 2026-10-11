अवैध शराब की खेप लेकर गांव पहुंचे तस्कर, ग्रामीणों ने पकड़कर पोल से बांधा! जानें, पूरा मामला
रांची में ग्रामीणों ने अवैध शराब तस्कर को बंधक बनाया और बाद में पुलिस को सौंप दिया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 7:21 PM IST
रांचीः जिला के ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की सप्लाई के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है. रातू थाना क्षेत्र के काटू गांव में रविवार को अवैध शराब की खेप लेकर पहुंचे तीन तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़ने की कोशिश की.
इस दौरान दो आरोपी मौके से फरार हो गए जबकि एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. गुस्साए ग्रामीणों ने पकड़े गए आरोपी को बिजली के खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई की. इसके बाद में उसे रातू पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने मौके से अवैध शराब की 15 पेटियां और तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा वाहन भी जब्त किया है.
शहर से लाकर गांवों में करते थे सप्लाई
ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि कुछ लोग शहर से अवैध शराब लाकर गांव में सप्लाई करने वाले हैं. इसके बाद ग्रामीण सतर्क हो गए और शराब तस्करों के पहुंचते ही उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े. ग्रामीणों की सक्रियता देखकर दो आरोपी भागने में सफल रहे लेकिन एक को दबोच लिया गया. पकड़े गए आरोपी की पहचान रांची के मोरहाबादी निवासी शंकर ठाकुर के रूप में हुई है.
सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही पुलिस
रातू थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि ग्रामीण अवैध शराब के कारोबार को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं. शराब तस्करों के गांव में पहुंचने की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को भी जानकारी दी और खुद उन्हें पकड़ने की कोशिश की. इस दौरान एक आरोपी पकड़ा गया, जबकि दो फरार हो गए.
थाना प्रभारी के अनुसार, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध शराब कहां से लाई जा रही थी और किन-किन ग्रामीण इलाकों में इसकी सप्लाई की जाती थी. फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है, तस्कर अपने दोनों वाहन छोड़कर भागे हैं वाहनों में ही शराब पड़ी हुई मिली है.
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