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वनरोपण कराने गए फॉरेस्टर को बनाया बंधक, 27 ग्रामीणों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज

लातेहारः जिला के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत रोन्हों गांव में वनरोपण कराने गए फॉरेस्टर आनंद कुमार चौधरी को गांव के कुछ ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाने और दुर्व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है.

इस मामले में फॉरेस्टर के आवेदन के आधार पर बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी में 27 ग्रामीणों को नामजद बनाया गया है, जबकि कई अन्य अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी हुई है. थाना प्रभारी रंजन कुमार ने इसकी पुष्टि की है.

दरअसल, वनरोपण कार्य के तहत बरियातू थाना क्षेत्र के रोन्हों गांव में बरसात के दिनों में पौधे लगाने का कार्य स्वीकृत हुआ. इसके लिए नर्सरी में पौधों को भी तैयार कर लिया गया. आरोप है कि जब वन विभाग के कर्मी वनरोपण करने पहुंचे तो गांव के ही कुछ ग्रामीण रूढ़िवादी प्रथा के नाम पर वनरोपण कार्य को रोक दिया.

लातेहार के रोन्हों गांव में ग्रामीणों ने फॉरेस्टर को बंधक बना लिया. (ETV Bharat)

इस मामले की सूचना मिलने के बाद जब फॉरेस्टर आनंद कुमार चौधरी योजना स्थल पर पहुंचे तो आक्रोशित ग्रामीण उन्हें ही बंधक बना लिया. विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना था कि फर्जी ग्रामसभा के आधार पर वनरोपण का कार्य किया जा रहा है. उनका कहना था कि यह इलाका रूढ़ि प्रथा इलाका है. यहां काम करने से पहले ग्रामीणों से इजाजत लेनी होती है. इसके अलावा ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि जिस जमीन पर वे लोग खेती करते हैं उसे जमीन पर वनरोपण किया जा रहा है. इसलिए वनरोपण नहीं होने दिया जाएगा.

बंधक बनाकर किया गया दुर्व्यवहार

इस संबंध में फॉरेस्टर आनंद कुमार चौधरी ने बताया कि गांव में ग्रामसभा कर योजना स्वीकृत की गई थी. इसके बाद वनरोपण के लिए नर्सरी भी लगाई गई. परंतु अब जब पौधारोपण का कार्य आरंभ किया गया तो कुछ लोग लाठी डंडे के साथ स्थल पर पहुंचे और काम को रोक दिया. इतना ही नहीं बल्कि उन्हें भी लगभग 3 घंटे तक बंधक बना कर रखा और दुर्व्यवहार भी किया गया. फॉरेस्टर ने बताया कि सरकार के आदेश पर वनरोपण का कार्य किया जा रहा है. परंतु जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि वे लोग ना तो केंद्र सरकार को मानते हैं ना राज्य सरकार को.