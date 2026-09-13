कोयला चोरी के आरोप में बुजुर्ग महिला की पिटाई से मचा बवाल, ग्रामीणों ने CISF टीम को बनाया बंधक
धनबाद के निरसा में कोयला चोरी के आरोप में महिला की पिटाई के विरोध में ग्रामीणों ने CISF की टीम को बंधक बनाया. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद.
Published : September 13, 2026 at 1:59 PM IST
धनबाद: निरसा के चापापुर ओसीपी में कोयला चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची सीआईएसएफ और ईसीएल की सुरक्षा टीम को उस वक्त भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जब एक बुजुर्ग महिला के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया. महिला की पिटाई की खबर गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते मौके पर बवाल खड़ा हो गया.
बताया जा रहा है कि चापापुर ओसीपी इलाके में कोयला चोरी की सूचना मिलने के बाद सीआईएसएफ और ईसीएल की सुरक्षा टीम छापेमारी करने पहुंची थी. टीम को देखते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे. इसी दौरान आदिवासी टोला की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला लकड़ी चुनने के लिए जा रही थी.
ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने महिला को भी कोयला चोरी में शामिल समझ लिया और उसके साथ मारपीट की. बताया गया कि महिला कम सुनती है और पूछताछ के दौरान वह सुरक्षा कर्मियों के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे सकी. इसके बाद उसके साथ मारपीट किए जाने का आरोप है.
महिला के साथ कथित मारपीट की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने सुरक्षा टीम को घेर लिया और विरोध शुरू कर दिया. मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने सीआईएसएफ और ईसीएल की सुरक्षा टीम को बंधक बना लिया. इस दौरान तीन वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की भी बात सामने आई है.
ग्रामीणों का कहना है कि कोयला चोरी रोकने की कार्रवाई के नाम पर निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने वाले कर्मियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है.घटना की सूचना मिलने पर निरसा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को शांत कराया.
निरसा के एसडीपीओ लिलेश्वर महतो ने बताया कि महिला के साथ सीआईएसएफ द्वारा मारपीट किए जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने सुरक्षा टीम को बंधक बना लिया. पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत कराया गया. फिलहाल इलाके में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है.
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