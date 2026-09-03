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फर्जी SIR प्रपत्र विवाद मामले में ग्रामीणों ने बीजेपी के BLA को बनाया बंधक, मंत्री के बेटे ने अमित मंडल पर लगाया देशद्रोह का आरोप

गोड्डा: SIR विवाद और फर्जी डिलीशन फॉर्म के मामले में सदर प्रखंड के पचरूखी गांव में भाजपा के बूथ लेवल एजेंट को बंधक बना लिया गया. इस घटना के बाद मौके पर काफी हंगामा हुआ.

आरोप है कि भाजपा के बूथ लेवल एजेंट विनय कुमार मंडल करीब 200 प्रपत्र-7 लेकर BLO के पास पहुंचे थे. वहां उनसे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए दबाव बनाया गया. BLO ने फॉर्म रिसीव करने से इनकार कर दिया. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और भाजपा बूथ एजेंट को बंधक बना लिया.

ग्रामीणों ने बीजेपी के BLA को बनाया बंधक (Etv Bharat)

इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एजेंट मतदाताओं के नाम गलत तरीके से डिलीट कर रहे हैं, जबकि संबंधित वोटर अभी भी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि यह सब पूर्व विधायक अमित मंडल के इशारे पर किया जा रहा है और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है.

भाजपा बूथ एजेंट विनय कुमार मंडल ने बताया कि ये फॉर्म उन्हें पूर्व विधायक अमित मंडल ने उपलब्ध कराए थे. सभी फॉर्म एक ही समुदाय से संबंधित बताए जा रहे हैं. पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा है कि पार्टी एजेंट बल्क में फॉर्म जमा कर सकते हैं और यह उनका अधिकार है. अगर BLO ऐसा नहीं करते हैं तो वे चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे.