मिर्जापुर में 11 भेड़ चोरों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, छुड़ाने गए सिपाही को पीटा, गांव में पीएसी तैनात

ग्रामीणों ने चोरों को घेरकर पकड़ा ( Photo Credit; Provided by villagers )

मिर्जापुर : मड़िहान थाना क्षेत्र के जुरुहिलिया गांव में बुधवार रात पिकअप सवार 11 भेड़ चोरों को ग्रामीण ने पकड़कर बंधक बना लिया. जमकर मारपीट की. पिटाई से बेसुध चोरों को सड़क पर लिटा दिया. रात में ही पुलिस को सूचना दी, लेकिन थाने से कोई नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया. गुरुवार सुबह बंधक बनाए गए भेड़ चोरों को पुलिस छुड़ाने पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए. पुलिस से नोकझोंक होने लगी. इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने एक सिपाही जितेंद्र यादव की जमकर पिटाई कर दी. पुलिसकर्मियों ने घायल सिपाही को सीएचसी मड़िहान में भर्ती कराया है. वहीं मामले को देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है. मड़िहान, राजगढ़, पड़री और देहात कोतवाली पुलिस के साथ मड़िहान एसडीएम अनेग सिंह और सदर एसडीएम गुलाब चंद्र भी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप. (Video Credit; Provided by villagers) हिरासत में लिए गए आरोपी : अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाबूझकर शांत कराया और चोरों को हिरासत में लिया है. मड़िहान एसडीएम अनेग सिंह बताया कि ग्रामीणों ने रात में 11 चोरों को पकड़ा था, 6 चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए. सुबह हंगामे की सूचना पर पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों से बातचीत की गई है. चोरों को हिरासत में ले लिया गया है.