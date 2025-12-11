ETV Bharat / state

मिर्जापुर में 11 भेड़ चोरों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, छुड़ाने गए सिपाही को पीटा, गांव में पीएसी तैनात

मामले की जानकारी होने पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया. आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया.

ग्रामीणों ने चोरों को बनाया बंधक.
ग्रामीणों ने चोरों को घेरकर पकड़ा (Photo Credit; Provided by villagers)
Published : December 11, 2025 at 4:10 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 4:18 PM IST

मिर्जापुर : मड़िहान थाना क्षेत्र के जुरुहिलिया गांव में बुधवार रात पिकअप सवार 11 भेड़ चोरों को ग्रामीण ने पकड़कर बंधक बना लिया. जमकर मारपीट की. पिटाई से बेसुध चोरों को सड़क पर लिटा दिया. रात में ही पुलिस को सूचना दी, लेकिन थाने से कोई नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया. गुरुवार सुबह बंधक बनाए गए भेड़ चोरों को पुलिस छुड़ाने पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए.

पुलिस से नोकझोंक होने लगी. इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने एक सिपाही जितेंद्र यादव की जमकर पिटाई कर दी. पुलिसकर्मियों ने घायल सिपाही को सीएचसी मड़िहान में भर्ती कराया है. वहीं मामले को देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है. मड़िहान, राजगढ़, पड़री और देहात कोतवाली पुलिस के साथ मड़िहान एसडीएम अनेग सिंह और सदर एसडीएम गुलाब चंद्र भी मौके पर पहुंचे.

ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप. (Video Credit; Provided by villagers)

हिरासत में लिए गए आरोपी : अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाबूझकर शांत कराया और चोरों को हिरासत में लिया है. मड़िहान एसडीएम अनेग सिंह बताया कि ग्रामीणों ने रात में 11 चोरों को पकड़ा था, 6 चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए. सुबह हंगामे की सूचना पर पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों से बातचीत की गई है. चोरों को हिरासत में ले लिया गया है.

17 चोर पिकअप से पहुंचे थे भेड़ चुराने : ग्रामीणों का आरोप है कि मड़िहान, पड़री, लालगंज में लगातार भेड़ों की चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. तहरीर देने के बाद भी पुलिस कोई मुकदमा नहीं लिखती है. बुधवार रात 17 चोर पिकअप से मड़िहान गांव पहुंचे और दीवार तोड़कर भेड़ चोरी कर ले जा रहे थे. भेड़ चोरी की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और चोरों को घेर लिया.

ग्रामीणों ने भेड़ चोरों को बनाया बंधक.
ग्रामीणों ने भेड़ चोरों को बनाया बंधक. (Photo Credit; Provided by villagers)

6 चोर भाग निकले : ग्रामीण प्रेम ने बताया, चोरों के कब्जे से 6 भेड़ बरामद की गई है. जबकि 6 चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए. रात में पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन थाने से कोई भी नहीं आया. सुबह पुलिस आई और चोरों को छोड़ने के लिए कहने लगी. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलानी की मांग. इस बीच विवाद बढ़ गया.

पुलिस नहीं करती कोई कार्रवाई : ग्रामीण जमुना प्रसाद ने बताया, पहले से भेड़ चोरी हो रही हैं. लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है. हमारी पुलिस से मांग है कि गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं. पकड़े गए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो.

Last Updated : December 11, 2025 at 4:18 PM IST

