ETV Bharat / state

30 वर्षों तक देश सेवा के बाद जब घर लौटे आर्मी ऑफिसर तो सम्मान में जुटा पूरा गांव, बैंड बाजे के साथ हुआ जोरदार स्वागत

30 वर्षों तक देश सेवा के बाद जब आर्मी ऑफिसर गांव लौटे तो ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया. सम्मान में लंबा काफिला साथ चला. पढ़ें..

Gaya Retired army officer
गया में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का स्वागत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 5, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गया के रहने वाले आर्मी कैप्टन मनोज सिंह 30 सालों के तक भारतीय सेना में योगदान देने के बाद रिटायर हुए हैं. सेवानिवृत होने के बाद जब वह अपने गांव पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया. उनके स्वागत में लोग कई किलोमीटर तक पैदल चले. फूल मालाओं से लाद दिया. वही, बैंड बाजे से देश भक्ति धुनों की गूंज होती रही.

रिटायर आर्मी कैप्टन का जोरदार स्वागत: रिटायर आर्मी कैप्टन मनोज सिंह गया के मानपुर प्रखंड अंतर्गत अमरा गांव के रहने वाले हैं. जानकारी के अनुसार आर्मी कैप्टन मनोज सिंह ऑपरेशन कारगिल जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में भी शामिल रहे. 30 वर्षों तक भारतीय सेना में योगदान के दौरान उन्होंने कई मौके पर विशिष्ट सेवा दी.

रिटायर आर्मी कैप्टन का जोरदार स्वागत (ETV Bharat)

सम्मान में साथ चला लंबा काफिला: वहीं, कैप्टन मनोज सिंह के रिटायर होने पर उन्हें आशीर्वाद देने उनकी मां शांति देवी और पिता सिद्धेश्वर सिंह भी मानपुर बाजार पहुंचे थे. इस दौरान अमरा के सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण भी आए थे. तमाम लोग कई किलोमीटर पहले से ही कैप्टन मनोज सिंह के साथ पैदल चलकर भव्य स्वागत का हिस्सा बने. कई किलोमीटर पैदल चलकर अमरा गांव को पहुंचे.

Gaya Retired army officer
बैंड बाजे के साथ हुआ जोरदार स्वागत (ETV Bharat)

देश सेवा सबसे बड़ा गौरव: इस तरह के स्वागत से आर्मी कैप्टन मनोज सिंह काफी भावुक दिखे. उन्होंने कहा कि देश की सेवा करना उनके जीवन में सबसे बड़े गौरव की बात रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में 30 साल का कार्यकाल दुर्लभ होता है. उन्होंने पूरे 30 साल भारतीय सेना में दिए.

युवाओं से की अपील: रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मनोज सिंह का जीवन देश सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा. 1995 में वह भारतीय सेना में चयनित हुए थे. वहीं, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह युवाओं को कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी अनुशासन, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलें.

Gaya Retired army officer
रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मनोज सिंह (ETV Bharat)

"30 साल बाद मैं भारतीय सेना से रिटायर हुआ हूं. लोगों के स्वागत से काफी ओतप्रोत हूं. इसकी काफी खुशी है और यह क्षण भावुक करने वाले माहौल जैसा है. मेरे गांव के सैंकड़ों ग्रामीण, परिचित, गणमान्य, रिश्तेदार सभी ने मेरा स्वागत किया. इसके लिए वह सभी को धन्यवाद देते हैं. देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव का विषय रहा है. आज के युवा पीढ़ी अनुशासन, ईमानदारी और राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलें."- मनोज सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर

ये भी पढ़ें:

बिहार में है 'फौजी का गांव', जहां हर घर से निकलता है सेना का जवान, युवाओं में देश के लिए मर-मिटने का जज्बा

पिता चलाते हैं दुकान, बेटा 15 स्टेट में जला रहे शिक्षा का अलख, दिल छू लेगी शैलेंद्र की कहानी

पिता ने दूध बेचा, ऑटो चलाया, बेटा मुश्किलों को मात देकर बना IAF फ्लाइंग ऑफिसर

'गन' की जगह 'कलम' चुनकर युवाओं ने बदली किस्मत, अब बना बिहार का 'सरकारी नौकरी वाला गांव'

TAGGED:

GAYA NEWS
GRAND WELCOME OF ARMY OFFICER
GAYA RETIRED ARMY OFFICER
रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का स्वागत
RETIRED ARMY OFFICER WELCOMED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.